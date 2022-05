Nog honderd dagen tot de start van La Vuelta in Utrecht: dit is er vandaag te doen tijdens de aftrap

Over honderd dagen is het zover: op 19 augustus start de 77e editie van de Spaanse wielerronde La Vuelta met een ploegentijdrit in Utrecht. En dat wordt vanaf vandaag gevierd in Utrecht. Vanavond staat in Utrecht een aantal evenementen op het programma, die ook gelijk de officiële aftrap vormen van het Vuelta-programma.

Een wielerpeloton met vijftig deelnemers fietst vandaag langs de gemeenten waar La Vuelta in augustus doorheen trekt. Dat doen ze met een speciale opdracht, namelijk de unieke rode trui van La Vuelta 2022 van Breda, via ’s-Hertogenbosch, naar Utrecht brengen. Tussendoor komt het peloton langs allerlei activiteiten en er worden dan ook meerdere tussenstops gemaakt.

Het programma begint in Breda, met onder meer een fietsbellenconcert en het NK Slowbiken. Bij de Johannes de Doperkerk in Oosteind wordt vervolgens de Vuelta-vlag gehesen, waarna het peloton doortrekt naar ’s-Hertogenbosch. Daar wordt door kinderen ‘petje op petje af’ gespeeld en is een officieel moment met een wethouder en de burgemeester.

Op weg naar Utrecht houdt het peloton een korte pauze op de Amerongse berg, het hoogste punt van de Nederlandse Vuelta-etappes. Op de Amerongse berg zijn straks ook de eerste bergpunten van de Ronde van Spanje te verdienen. Rond 16.45 uur vertrekt het peloton in de richting van de Utrechtse wijk Overvecht.

Utrecht

In het watertorenpark in Overvecht wordt de eerste Vuelta Fietshub geopend. De activiteiten beginnen al om 16.00 uur, maar bij de officiële opening om 18.00 uur zijn de fietsburgemeester van Utrecht, wethouder Klaas Verschuure en Vuelta-winnaar Joop Zoetemelk. In Overvecht sluiten nog zo’n honderd mensen bij het peloton aan en aan de Wittevrouwensingel komen daar nog eens zeventig renners uit het dameswielrennen en Special Olympics bij.

Dat grote peloton komt om 19.00 uur aan op de Neude, waar Joop Zoetemelk de officiële rode trui op het podium zal overhandigen aan burgemeester Sharon Dijksma. Aan haar de taak om de trui veilig te bewaren tot 19 augustus, als hij wordt uitgereikt aan de eerste leider van het algemeen klassement van de Vuelta. Dijksma wordt samen met Vuelta-directeur Javier Guillén geïnterviewd en er zal een bijzondere onthulling plaatsvinden. Om dat te vieren is er een concert onder leiding van het orkest Fort van de Verbeelding, met medewerking van Aly N’diaye Rose, Eric Vaarzon Morel, DJ Pracen en het publiek met fietsbellen.

Uitgesteld

De start van La Vuelta in Utrecht zou eigenlijk al in 2020 zijn, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Utrecht is straks de eerste stad ter wereld die alle drie de grote wielerronden heeft ontvangen. In 2010 was dat de Giro d’Italia en in 2015 deed de Tour de France de Domstad aan.

Op 18 augustus is de ploegenpresentatie in Utrecht en op 19 augustus gaat La Vuelta echt van start. Die dag wordt in de straten van Utrecht een ploegentijdrit afgewerkt. Op 20 augustus is etappe 2, die begint in ’s-Hertogenbosch en finisht in Utrecht. Op 21 augustus is de laatste Nederlandse etappe van de Ronde van Spanje: Breda > Breda.