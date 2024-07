Nog steeds veel racisme en discriminatie bij Utrechtse sportverenigingen; gemeente komt met actieplan

Niet iedereen voelt zich op dit moment welkom of gerespecteerd in de sportwereld in Utrecht. Ongeveer de helft van Utrechtse sportverenigingen heeft geen beleid rondom discriminatie en diversiteit. Daarom introduceert de gemeente Utrecht een Plan van Aanpak voor Sociaal Veilige Sport, zodat iedereen in een veilige en plezierige omgeving kan sporten en bewegen.

Samen met SportUtrecht en sportaanbieders zet de gemeente Utrecht zich in voor een veiligere sportomgeving. Het Plan van Aanpak voor Sociaal Veilige Sport biedt richtlijnen voor sportaanbieders om een positieve sportcultuur te bevorderen, waarin iedereen zich veilig en welkom voelt. Dit plan is een belangrijk onderdeel van het Utrechtse Sportakkoord II.

Uit een studie van het Mulier Instituut blijkt dat grensoverschrijdend gedrag nog steeds veel voorkomt in de sportwereld. Hoewel ongeveer 50 procent van de Utrechtse sportverenigingen beleid heeft tegen discriminatie of voor diversiteit, rapporteert een kwart van de verenigingsbestuursleden toch incidenten van discriminatie. De discriminatie richt zich met name op zaken als etniciteit, afkomst, geaardheid, geslacht en genderidentiteit en is vooral aanwezig bij teamsporten.

De gemeente wil geen verplichtingen stellen aan subsidies om sportaanbieders te dwingen maatregelen te nemen tegen discriminatie en racisme. In plaats daarvan kiest de gemeente voor een samenwerkingsgerichte aanpak. “We ondersteunen sportaanbieders bij het aanpakken van discriminatie en ongewenst gedrag. Om te zorgen voor een sportomgeving waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten en bewegen. Dat is de basis voor een leven lang sportplezier”, zegt wethouder Eva Oosters.

Drie onderdelen van het plan

Het Plan van Aanpak Sociaal Veilige Sport bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste worden goede voorbeelden gedeeld van sportverenigingen die zich inzetten voor een positieve sportcultuur, door gedragscodes, genderneutrale benamingen en het aanpassen van kledingvoorschriften.

Ten tweede krijgen sportaanbieders hulp bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het goed reageren op incidenten. Via SportUtrecht kunnen sportverenigingen ondersteuning en advies krijgen over de juiste maatregelen. Bovendien is er een werkgroep ‘Gelijke Kansen in de sport’ opgericht, waarin onder andere de gemeente en SportUtrecht samenwerken aan oplossingen die bijdragen aan gelijke kansen in de sport.