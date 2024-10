‘Nooit gedacht, asfalt in het FC Utrecht stadion’

Na 35 jaar trouwe dienst neemt hij afscheid. Hij gaat lekker genieten van zijn pensioen in het Utrechtse Achterveld. Weg van de hectiek in en rondom Utrecht en dan met name weg uit de Utrechtse Sportwereld. Want dat was de laatste 35 jaar de passie van senior beleidsmedewerker René Leppink. Een man die nooit op de voorgrond is getreden, maar van grote waarde is geweest voor de Utrechtse sport.

Leppink loodste sportverenigingen – zoals tennisverenigingen Iduna, TC Domstad, At Risk, UTV Krommerijn, PVDV maar ook tafeltennisvereniging SVE en voetbalvereniging DVSU – door de lastige wereld van garantstellingen, subsidies, leningen, banken en waarborgstellingen. De een voor de totale koop van het sportpark (TC Domstad), de ander voor een blaashal en uitbreiding van het sportpark (Iduna) en UTV Krommerijn voor het realiseren van nieuwe banen.

Leppink weet precies hoe de hazen lopen. ‘’Reguliere banken lenen niet zo snel aan verenigingen en bijna niet zonder gemeentelijke garantstelling én borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De Nederlandse Waterschapsbank en de Bank van Nederlandse Gemeente deden dat wel. Dit scheelde de verenigingen veel geld bij de investeringen in hun sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld in het geval van Kampong die naast het clubhuis ook op het sportpark zelf veel heeft geïnvesteerd.”

Carrière

Leppink startte zijn carrière als sportambtenaar belast met accommodatiebeleid – Ruimtelijke Ordening in een gebouw op de Marco Pololaan. “Het was de start van de gemeentelijke Dienst voor Sport en Recreatie, die de zelfstandige stichting de USLO had opgevolgd. Een roerige tijd waarin ook de Utrechtse Sportraad aan de Ramstraat opging in de Vereniging Sport Utrecht (VSU). Een andere roerige tijd voor bestuur en ambtenaren was toen Vleuten-De Meern bij Utrecht werd gevoegd, waarbij veel strubbelingen zijn geweest. Over van alles en nog wat. Als er iets moest gebeuren moesten we altijd twee keer komen, een keer in De Meern en de andere keer in Vleuten want de belangen van Vleuten en De Meern waren ook strikt gescheiden.”

Ook het plan om zwembad Fletiomare te sluiten zorgde voor veel commotie. “Er bleek een afspraak met ontwikkelaars die in de Haarrijnse Plas plannen hadden, en daar een zwembad wilde situeren. Dat is niet doorgegaan, maar het heeft veel energie gekost en later is er toch een nieuw zwembad Fletiomare gerealiseerd.” Tijdens de aanleg van Leidsche Rijn kwam Leppik terecht bij het Projectbureau Leidsche Rijn: “onder leiding van de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker. We werkten goed samen met de verenigingen en Peter Blokker en Yvonne Mureau van de Sportstichting Vleuten-De Meern en de VSU.”

Evenementen

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden werd Leppink als de man van ruimtelijke ordening altijd betrokken bij de grote sportevenementen in de stad. Persoonlijk heeft hij de mooiste herinneringen aan het WK hockey in 1998. ‘’Ik hockey zelf ook, dus dat zal er zeker mee te maken hebben. Maar ten eerste vond ik het prachtig dat dit naar Utrecht kwam en een keer niet naar Amsterdam of Den Haag. En natuurlijk met dank aan de sterke lobby van Kampong. Wat we toen allemaal hebben gerealiseerd is ongelofelijk. Voorafgaande zijn we gaan kijken in Sydney op het WK hockey 1994. Later zijn andere landen weer hier komen kijken. Wie had er ooit kunnen denken dat we nog asfalt zouden storten in het stadion van FC Utrecht om een hockeyveld aan te leggen?” Naast de Giro, de Tour de France en de Vuelta, vond Leppink het Europees Olympische Jeugdzomerfestival in 2013 met directeur Pieter van den Hoogenband ook een topevenement.

Ambtenaar

In zijn 35-jarige loopbaan als ambtenaar heeft Leppink heel veel verschillende colleges voorbij zien komen. Allemaal met een verschillende politieke signatuur en verschillende zienswijze. Kees Pot, tweemaal Herman Kernkamp, Willem van Willenburg, Hans Spekman, Harm Jansen, Jan van Leyenhorst, Rinda den Besten, Paulus Jansen, Maarten van Ooijen, heel kort Rachel Streefland en nu Eva Oosters. “Of ik dat lastig vond? Nee niet echt. Je weet dat als ambtenaar. Ik heb al die jaren geprobeerd om vanuit mijn expertise en ervaring objectieve adviezen te geven aan raadsleden en wethouders. Een voorkeur heb ik niet gehad.”

Aan het eind van het gesprek zegt Leppink: “Oh ja, dan vergeet ik nog het roeien. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Neem nou Triton, Orca en Viking met ongeveer 2000 leden een grote sport in Utrecht. En de roeiers doen het goed, kijk maar naar de laatste Olympische Spelen. Wat dat betreft heb ik me ingezet voor alle sporten of het nu voetbal, hockey, roeien, schaatsen, modelvliegen of motorcrossen was, omdat er overal mensen plezier aan sport beleven.”