Oekraïense ritmische gymnasten trainen in Utrecht: Eleganza doet mee in Nederlandse top

Utrecht is al sinds 1956 (Hongaren) een toevluchtsoord voor vluchtelingen. Sinds 2019 vormt het zogeheten plan Einstein, waarin de buurt, verenigingen en andere instanties, samenwerken aan de opvang en integratie van vluchtelingen, de blauwdruk. Maar er zijn ook verenigingen die zelf het initiatief nemen. Zoals het Utrechtse Eleganza, een kleine vereniging die in de top van het Nederlandse ritmische gymnastiek een woordje meespreekt. Marina van Huissteden-Kaspers ging voor Sport Utrecht en DUIC op onderzoek uit.

Daags nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 24 februari, in een reactie op de Russische invasie in zijn land, de staat van beleg en een algehele mobilisatie afkondigde zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Zoals bekend veel moeders die hun kinderen in veiligheid wilden brengen en hen – voor zover mogelijk – een normaal leven willen bieden. En daar behoort sport uiteraard ook toe.

Mireille Verbon, die in 2013 de vereniging oprichtte en voorzitter is, las op een internationale site een oproep van een bekend Oekraïens jurylid en daarmee was een nieuw initiatief geboren. Want in Nederland is het sinds eind jaren ’80 weer een relatief kleine sport is, maar in Oekraïne is ritmische gymnastiek de nationale trots. Heeft men in Nederland gekozen voor turnen als topsport binnen de KNGU, in Oekraïne zijn trainingsweken van zo’n 30 uur per week normale kost voor talenten.

“Wij zijn natuurlijk maar een kleine vereniging, maar we richten ons wel met name op de top van Nederland”, vertelt Verbon. “Toen ik dan ook de oproep las om Oekraïense ritmische gymnasten de kans te geven hier te trainen zijn we hier direct op ingesprongen als eerste club in Nederland. Inmiddels zijn er initiatieven door het hele land, maar niet iedereen kan de kwaliteit bieden die die gymnasten gewend zijn. Wij behoren tot de betere clubs en hadden zelf een toptrainster in de persoon van Barbara van Ravesteijn die jarenlang deel uitmaakte van de Spaanse nationale selectie. Inmiddels woont en werkt ze in Nederland en traint ze onze talenten en dus ook die uit Oekraïne.”

Dagelijkse lessen

Maar daar bleef het niet bij. Want inmiddels is ook een van de Oekraïense toptrainsters, de uit Kiev afkomstige Polina Kondaurova, in Nederland beland. Naast een achttal talenten, die gehuisvest zijn in Tiel, Roermond, Arnhem, Rotterdam en Abcoude, bracht ze ook twee van haar eigen leerlingen mee. In de zaal van kindercluster Voorn aan de Akkrumerraklaan in Leidsche Rijn geeft ze inmiddels vrijwel dagelijks les en werkt ze nauw samen met Van Ravesteijn en worden er trainingsmethodieken en ervaringen gedeeld.

“Hoe akelig de aanleiding ook is, inmiddels is het eigenlijk een win-win-situatie. Wij zijn blij met haar kennis en kunde ook voor onze eigen leerlingen die met sprongen vooruitgaan door dit verhaal. Ze krijgt van ons een dalurenabonnement van de NS, waardoor er ook leerlingen met haar mee kunnen reizen voor een gereduceerd tarief. Er zijn ook moeders die hier met de auto naartoe zijn gevlucht en er is dus wel vervoer. Maar het blijft passen en meten.”

Lange weg

Verbon zou nog wel meer willen doen voor deze groep, maar hiertoe ontbreken de middelen en mogelijkheden. “Nogmaals, en ik begrijp dat heel goed na de successen binnen het turnen door ondermeer Zonderland en Wever, de KNGU heeft gekozen voor turnen als topsport. De ritmische gymnastiek moet weer van ver komen. Dat betekent dat we hier in Nederland gewoonweg niet die faciliteiten en trainingsuren kunnen bieden die men in Oekraïne gewoon is. En dat impliceert dat trainers hier niet volledig aan de slag kunnen. We weten dat een aantal van hen inmiddels zijn vertrokken naar Duitse opleidingscentra. Het laat ons zien dat er nog een lange weg te gaan is. Voorlopig moeten we dus blij zijn met wat we aan deze kinderen kunnen bieden en dat zijn we dan ook”, aldus Verbon.