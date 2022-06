Olé Olé: op de pedalen voor, tijdens en na de Vuelta

SportUtrecht zet er nog een tandje bij. Een ‘fietstandje’’ in dit geval. De laatste cijfers van NOC*NSF laten zien dat er mede door de lockdowns sprake is van een dalend aantal sportbeoefenaars. Dit geldt niet voor wandelen en fietsen en dat wil Utrecht zo houden. In samenspraak met onder andere de coalitie Heel Utrecht Fietst, het azc/COA, VVN, de partners in het Vuelta Fietshubproject van SportUtrecht en in samenwerking met tientallen basisscholen worden de krachten gebundeld op weg naar de Vuelta. Marina van Huissteden sprak voor DUIC en SportUtrecht met manager fietsstimulering Laurens Hitman.

Voordat je het weet is Utrecht weer in de ban van één van ’s werelds grootste fietsfestijnen: De Vuelta. Met de ploegentijdrit ‘Utrecht-Utrecht’ op vrijdag 19 augustus met start en finish op het Jaarbeursplein en de tweede etappe Den Bosch-Utrecht met als finish het Utrecht Science Park, zal het olé olé ongetwijfeld uit duizenden kelen in de stad klinken.

Zoals bekend is de voorpret aan zo’n evenement vaak net zo leuk als de uitvoering zelf. Het is dan ook de bedoeling Utrecht helemaal ‘fietsgek’ te krijgen, net zoals dat lukte met de komst van de Giro d ’Italia in 2010 Utrecht. Wielerliefhebbers herinneren zich dit ongetwijfeld. Het meest zichtbare wat de Giro na heeft gelaten is de toertocht Classico Giro Utrecht waar jaarlijks duizenden sportieve fietsers aan meedoen.

En wat te denken van de Grand Départ in 2015, heel Utrecht kleurde geel en de was de stad geheel in de ban van de Tour de France. Het Utrechtse model om de stad op te warmen voor een dergelijk spektakel bestond toen uit ruim 250 grote en kleinere initiatieven. En ook dit keer wordt alles uit de kast getrokken om niet alleen het evenement te promoten, maar juist om meer mensen op de fiets te krijgen en te houden.

Vuelta Fietshub

Op 12 mei jongsleden klonk dan ook het startschot voor dit nieuwe wielerspektakel in augustus. Hoogtepunt hier was de opening van de Vuelta Fietshub; een rondreizend minifestival als initiatief van SportUtrecht.

In negen weken tijd doet de Vuelta Fietshub evenzoveel wijken aan. De Vuelta Fietshub heeft als thema’s sport & bewegen, fietseducatie, cultuur, duurzaamheid en feest & ontmoeting. Zo kan je er terecht voor een rondje op de uit plastic gerecyclede pumptrack op een BMX, loopfiets, step en eventueel met je rolstoel. Het verhaal van 900 jaar stadsrechten wordt in de Vuelta Fietshub meegegeven en je kan er je creativiteit kwijt, bijvoorbeeld door iets leuks te maken uit gerecycled plastic of mee te bouwen aan lichtsculpturen die in november onderdeel zijn van de Sint Maartenparade.

Laagdrempelig

Laurens Hitman van SportUtrecht vertelt. “Fietsen is naast wandelen in Nederland de meest laagdrempelige manier om in beweging alleen al omdat het gemakkelijk te integreren is in het dagelijkse leven. In Utrecht fietsstad worden iedere dag heel wat kilometers weggetrapt. Naar het werk, naar de sportvereniging, om boodschappen te doen of als sport. Ook de nieuwe Nederlanders, expats, vluchtelingen en immigranten, hebben vaak de wens snel te leren fietsen. Het is een wezenlijk onderdeel dat hoort bij een snelle integratie’’.

‘’Met ons educatieve programma onder de naam De Fietsmeesters worden nu al ieder jaar zo’n 4.000 basisscholieren uit de verschillende wijken bereikt. Hier laten we zien dat fietsen ook tof is om te doen en niet alleen een manier om van huis naar school te komen. Als we daar bij jongeren in het VO-onderwijs nog eens op terug komen kan dit mogelijk net dat verschil maken in de uiteindelijke vervoerskeuze die wordt gemaakt.

Zeker wanneer (toekomstige) werkgevers daarin ook een positieve prikkel geven. Ook jagen we verschillende initiatieven aan om te komen tot een aantal pumptracks in en rond de stad. Kinderen die enthousiast zijn geworden op de mobiele pumptrack die meereist in de Vuelta Fietshub kunnen dan zo dicht als mogelijk bij huis terecht op een baantje. Zo is er in Vleuterweide inmiddels een gravel-pumptrack aangelegd en volgt nog voor Vuelta-start een grote asfalt pumptrack in het Noorderpark’’, besluit Hitman.