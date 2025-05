Onderwijsinstellingen in Utrecht gaan sporten toegankelijker maken voor studenten

Utrechtse onderwijsinstellingen hebben een afspraak gemaakt waarin ze zich meer in willen zetten voor sport onder studenten. Er moet een toegankelijker en gevarieerd sportaanbod op het Utrecht Science Park komen. Het is daarbij ook voor het eerst dat alle mbo-scholen in de stad meedoen met het pact.

Het aantal studenten in de stad groeit, zegt de gemeente Utrecht. Daarom is het volgens de gemeente nodig om in een goed sportaanbod te voorzien. Op het Utrecht Science Park moet uiteindelijk meer gesport worden. Daarvoor zijn nu afspraken gemaakt met tien onderwijs- en sportorganisaties.

In gesprek met

Met het nieuwe zogenoemde Convenant Studentensport moeten wensen van studenten kenbaarder worden. Studenten worden daarbij actief betrokken. “Via de Sportraad en studentenvertegenwoordigers wordt samengewerkt om sportvoorzieningen – bijvoorbeeld op en rond het Science Park – beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van studenten”, schrijft de gemeente.

In het convenant zijn een aantal afspraken opgesteld. Zo moeten gemeentelijke sportlocaties efficiënter gebruikt worden, ook buiten de piekuren. Daarnaast moeten studenten actief ondersteund worden in het vinden van een passende vorm, en moeten mbo-studenten meer meegenomen worden in het plaatje.

Focus

De focus op mbo-studenten komt niet uit het niks. Het is namelijk voor het eerst dat alle Utrechtse mbo-instellingen zijn aangesloten bij het sportconvenant. “Daarmee is studentensport in Utrecht écht voor iedereen – van mbo tot universiteit.” Er moeten meer gelijke kansen voor studenten van het middelbaar beroepsonderwijs komen volgens de gemeente.

Dat is belangrijk, zegt verantwoordelijk wethouder Eva Oosters; “We zien als gemeente wat bewegen, ontmoeten en sporten kunnen betekenen voor het welzijn van Utrechtse studenten. Met dit convenant willen we gezamenlijk laten zien dat we daar graag aan willen bijdragen.”

Binnenkort moet er invulling worden gegeven aan de uitvoering van het convenant. Vier keer per jaar bespreken de betrokken partijen vervolgens hoe de afspraken tot dan toe verlopen.