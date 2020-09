Onderzoek naar Kampong: mogelijk besmette speler speelde vrijdag wedstrijd

De tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) gaat een onderzoek instellen naar het Utrechtse Kampong Heren 1. Vrijdag stond er namelijk een speler van Kampong op het veld die mogelijk in quarantaine had moeten zitten.

Kampong speelde vrijdagavond een wedstrijd tegen Tilburg Heren 1. Het bestuur van de KNHB heeft vanuit verschillende bronnen signalen ontvangen dat er tijdens dit duel wellicht een zogenoemde niet-speelgerechtigde speler meedeed. Het ging om een speler van Kampong.

“Deze speler had wellicht op basis van de coronamaatregelen van de overheid en de aanvullende bepalingen op het bondsreglement in quarantaine moeten zitten, waardoor hij niet speelgerechtigd was”, is te lezen op de website van de KNHB.

Consequenties

Het bestuur van de bond heeft nu besloten een zaak aanhangig te maken bij de onafhankelijke tuchtcommissie. Kampong zegt op de hoogte te zijn van het onderzoek. “Dat onderzoek zal duidelijkheid geven omtrent de feiten. Lopende het onderzoek doet Kampong Hockey geen nadere mededelingen.”

Als blijkt dat de speler inderdaad niet mee mocht doen volgen er consequenties. Dit kan een tuchtmaatregel of een competitiemaatregel zijn.