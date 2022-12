Ook bij wedstrijd tegen Vitesse zijn geen uitsupporters van FC Utrecht welkom

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch heeft besloten dat er op zondag 12 februari geen uitsupporters van FC Utrecht welkom zijn bij de wedstrijd tegen Vitesse. Reden daarvoor zijn wanordelijkheden bij de wedstrijden vorig seizoen in de competitie en de play-offs voor Europees voetbal.

Burgemeester Marcouch beroept zich op landelijke regelgeving, waarmee goed gedrag beloond wordt en slecht gedrag juist bestraft. Volgens Marcouch werkt die regeling toe naar ‘gastvrij, veilig en gezellig voetbal voor alle supporters’.

Ongeregeldheden tijdens de competitiewedstrijd en de play-offs voor Europees voetbal leiden er nu dus toe dat er op 12 februari geen uitsupporters van FC Utrecht welkom zijn in Arnhem.

Begin vorige maand werd duidelijk dat er ook geen uitsupporters van FC Utrecht bij de wedstrijd tegen FC Twente mogen zijn. Ook die beslissing werd genomen vanwege ongeregeldheden bij een eerdere wedstrijd tussen de twee clubs. FC Utrecht was niet te spreken over het besluit en vond dat door de gemeente Enschede ‘een route wordt ingezet die niet in het belang is van de voetbalsupporters en alle clubs in het betaald voetbal in Nederland’.