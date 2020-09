Opbouw beachvolleybalstadion op Jaarbeursplein in Utrecht begonnen

De opbouw van het beachvolleybalstadion op het Jaarbeursplein is begonnen. Van 9 tot en met 12 september vindt op die plek het beachvolleybaltoernooi King of the Court plaats.

De constructie van steigerbuizen is zó ontworpen dat mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Hierdoor komen de coronamaatregelen niet in het geding.

Het is ook mogelijk om een eigen skybox te huren in het stadion. Hierin is plek voor twee tot tien personen. Tijdens het toernooi zijn er tien verschillende sessies voor de toeschouwers. Per sessie is er plek voor maximaal 425 personen.

10.000

Tijdens King of the Court strijden de beste beachvolleybalteams ter wereld tegen elkaar. Dit zijn zowel mannen- als vrouwenteams.

In 2018 werd de eerste internationale tour van King of the Court afgetrapt in Utrecht. Daar kwamen toen meer dan 10.000 toeschouwers op af, die vanaf tribunes en de trappen op het Jaarbeursplein konden toekijken.