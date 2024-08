Oscar Fraulo speelt komend seizoen opnieuw voor FC Utrecht; ook optie tot koop

FC Utrecht huurt komend seizoen opnieuw middenvelder Oscar Fraulo van Borussia Mönchengladbach. FC Utrecht heeft ook een optie tot koop bedongen.



Oscar Fraulo (20) begon in zijn geboorteland Denemarken met voetballen en doorliep de jeugdopleiding bij FC Midtjylland. In 2022 maakte Fraulo de overstap naar Borussia Mönchengladbach, waar hij voornamelijk speelde in de beloftenploeg. FC Utrecht huurde Fraulo voor het seizoen 2023/2024 van de Duitse club.

Voor FC Utrecht speelde de Deen 35 officiële wedstrijden, waarin hij drie goals maakte en goed was voor vier assists. In zijn tot nu toe laatste wedstrijd voor FC Utrecht, de finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles, kreeg Fraulo een rode kaart na een zware overtreding.

Optie tot koop

Fraulo keerde na afgelopen seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach, maar dat was dus van korte duur. FC Utrecht maakt donderdag bekend dat Fraulo opnieuw in de Domstad aan de slag gaat. Fraulo wordt nogmaals voor een jaar gehuurd, maar FC Utrecht heeft ook een optie tot koop bedongen.

“Niet geëindigd zoals ik graag had gewild”

“Toen mij de mogelijkheid werd geboden om nog een jaar voor FC Utrecht te spelen wilde ik daar vol voor gaan”, vertelt Oscar Fraulo in een interview met FC Utrecht. “Het is hier niet geëindigd zoals ik het graag had gewild. Ik wilde terugkomen omdat ik voelde dat ik iets goed wil maken en om samen te strijden voor Europees voetbal. Ik wil zo snel mogelijk beginnen en kijk er enorm naar uit om weer hier voor de supporters te spelen in stadion.”