Pen en Frans over FC Utrecht: ‘Martens verpest het avondje Galgenwaard’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

*Column is geschreven voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC

Het was weer eens een opmerkelijke week voor Frans en Pep. Na de column van afgelopen week stroomde de reacties binnen. Daarnaast wist FC Utrecht weer niet te winnen deze week. De broers zagen daarbij dat het avondje Galgenwaard verpest werd door scheidsrechter Martens.

“We zijn de afgelopen week echte bekende Utrechters geworden. We hebben volgens mij wat los gemaakt bij veel FC Utrecht-supporters. We werden zelfs “sneuneuzen” genoemd. Sneu zijn we zo nu en dan, maar neus wil ik door niemand genoemd worden”, zo grapt Frans. “Het enige wat ik sneu vond is het vertoon van scheidsrechter Martens afgelopen zaterdagavond, zo reageert Pep op zijn broer.

“We zijn vaak terecht kritisch op Hake, maar deze week was hij niet de hoofdschuldige. Dat was Richard Martens. Het is bijna knap dat één man de avond van zeventienduizend andere mensen kan verpesten. Tuurlijk mag niemand zijn rommel op het veld gooien, maar deze man kan echt beter in de zevende klasse van het hockey gaan fluiten. Ik heb begrepen dat de Eredivisiescheidsrechters hadden afgesproken om niet langer te tolereren dat er ook maar iets op het veld wordt gegooid. Dan kan je dus geen wedstrijd meer normaal voetballen. Je zag ook aan de spelers dat ze het een rare beslissing vonden om van het veld af te stappen.”

“Iedere voetbalkenner snapt dat het gooien van drie halve biertjes en een aansteker geen goede reden is om een wedstrijd vijfentwintig minuten stil te leggen. Martens is een egoïst en denkt alleen maar aan zichzelf. Hij moest perse laten zien een grote jongen te zijn en wilde even een statement maken. Door dit puberale gedrag heeft hij de avond van duizenden mensen verpest. Veel mensen zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het openbaar vervoer of hebben kleine kinderen bij zich. Die moeten dus op tijd naar huis. Die mensen hebben hierdoor de ontknoping van de wedstrijd gemist.”

Bedrijfsuitje naar Specsavers

Frans wil nog even doorgaan op een andere cruciale beslissing van de scheidsrechter. “In de laatste minuut wordt de goal van Van der Hoorn afgekeurd. De spelregels voor hands zijn aan het begin van het seizoen aangepast. Als je ziet wat gebeurt in die situatie is er natuurlijk geen sprake van opzettelijk hands. Toch zien de scheidsrechter en de VAR dit anders. Dat betekent dat ze beide de regels niet begrijpen of dat de KNVB een bedrijfsuitje naar Specsavers moet gaan organiseren.”

Pep vult zijn broer aan en begint over de keuzes van de trainer. Hake heeft deze week niet heel veel fout gedaan. Hij moest ingrijpen door Janssen en Maher van het veld te halen. Wat ik wel kwalijk vond is dat hij Ramselaar en Van Overeem eraf haalde. Typerend is dat hij zijn betere voetballers van het veld haalt. Ik leg de schuld niet geheel bij Hake, want de scheidsrechter en dan vooral de VAR waren vreselijk. Toch moet FC Utrecht in dit soort wedstrijden nooit van de VAR afhankelijk zijn om van RKC te winnen.”

Kruisraketten afvuren

Frans is het eens met de conclusie van zijn broer. “In de tweede helft moet je gewoon drie goals maken. Maar die kwaliteiten heeft de selectie toch nog niet. We missen de zakelijkheid om zo’n wedstrijd vanaf het begin naar ons toe te trekken. Het was daarnaast frustrerend om te zien dat onze meest kopsterke speler pas één minuut voor tijd naar voren werd gestuurd. Zoiets moet je tien minuten voor tijd al doen. We zijn toch niet tevreden met een gelijkspel tegen RKC? Er werd geprobeerd om via Sylla een kans te creëren, maar die kan beter bij het ministerie van Defensie gaan werken. Hij heeft namelijk de hele wedstrijden alleen maar kruisraketten lopen afvuren.”

Pep reageert op zijn broer. “Zodra FC Utrecht het spel moet gaan maken gaat het eigenlijk altijd fout, maar dat is al jaren zo. Door het spel te maken speelt de verdediging met veertig meter vrije ruimte in de rug. Dat is echt een zwaktepunt. RKC scoort twee keer door een snelle counter en dat is precies waar je FC Utrecht pijn kan doen. Achterin mist er gewoon te veel snelheid om die counters te voorkomen. Daarnaast zie je echt het gemis van Quinten Timber. Vorige week gaf hij niet thuis en deze week was hij ziek. Met zijn afwezigheid is het team toch opeens heel erg kwetsbaar.”

Daarbij maakt Pep alvast de balans op na vijf wedstrijden. “We hebben een hele goede voorbereiding gehad. We wonnen van behoorlijke goede Duitse- en Belgische ploegen. Maar wat zegt het? Helemaal niks dus. Iedereen was aan het begin van het seizoen in de hosannastemming. Wij ook uiteraard, maar als je de balans opmaakt dan valt het nu echt tegen. We hebben van de vijf wedstrijden slechts twee potjes goed gespeeld en maar acht punten gepakt. Tevens hebben wij buiten de Galgenwaard nog geen goal gemaakt.”

Frans is het hiermee eens en wil tot slot nog even vooruit kijken naar de aankomende week. “We hebben moeilijke weken gekend als supporters, omdat er te weinig punten zijn gepakt, maar deze week zullen we weer kunnen juichen. Met PEC en NEC opkomst mag je minimaal zes punten verwachten en anders trek ik de flessen azijn weer uit de kast.”