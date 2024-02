Pep en Frans balen niet van doorgebrande stadionlamp: ‘Eindelijk geen lichtshows meer’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het houdt maar niet op voor FC Utrecht. De ploeg van trainer Ron Jans won wederom een wedstrijd in de Eredivisie. Afgelopen vrijdag werd Heracles met 1-0 verslagen. Ondanks de euforie van de winstpartij begaf echter wel de verlichting het. Maar dat zien Pep en Frans dat niet als een probleem, het is in hun ogen een definitief einde van de verschrikkelijke lichtshows.

“Flinke regenbuien, een belabberde wedstrijd en een defecte lamp. Normaal niet de avond waar een supporter naar snakt. Toch gingen alle FC Utrecht-supporters vrijdagavond blij naar huis”, zo trapt Frans af. “Het optimisme en vertrouwen wordt met de week groter. Als een ploeg zelfs slechte wedstrijden gaat winnen, dan is er wel sprake van een goede interne sfeer. Deze selectie boekt week na week een resultaat. Op deze manier gaan enkele supporters binnenkort nog roepen dat onze club de Champions League in gaat.”

Pep gaat mee in de euforie van zijn broer, maar kraakt wel een kritische noot. “Het is erg fijn dat er wederom is gewonnen, maar de wedstrijd tegen Heracles was allesbehalve goed. Het tempo lag erg laag, er was weinig creativiteit en het ontbrak aan een splijtende eindpass. Eigenlijk een sombere voetbalavond.”

De botte bijl

Er was dus sprake van een schrale voetbalvertoning en het aanwijzen van een uitblinker is voor de broers onmogelijk. Desondanks ziet Pep wel dat centrale verdediger Mike van der Hoorn iedere week een beetje beter wordt. “Mike van der Hoorn heeft sinds zijn terugkeer veel kritiek voor zijn kiezen gehad. Hij werd vaak op snelheid door zijn tegenstander geklopt en had de uitstraling van een dood vogeltje. Dit seizoen heeft hij eindelijk weer stappen vooruitgezet. Hij wint elk kopduel en kan het team organisatorisch goed neerzetten. Van der Hoorn heeft inmiddels weer het imago van angstaanjagende houthakker die niet bang is om zijn botte bijl te gebruiken.”

De broers zijn trots op de ontwikkeling van hun club. Toch was er ook een negatief puntje. Een van de stadionlampen ging tijdens de wedstrijd in rook op. Pep zag de rookwolken optrekken. “Afgelopen zomer bracht de club nog met trots naar buiten dat de lichtinstallatie in het stadion was gerenoveerd. Hopelijk heeft Jordy Zuidam enige fabrieksgarantie op deze aankoop bedongen, want een gemiddeld Philips Hue-lichtsetje houdt het langer vol.”

Ook Frans verbaast zich over de kwaliteit van de Utrechtse faciliteiten. “Eerst deden de geluidboxen het niet, toen gaven de grote schermen een storing aan en als kers op de taart vliegen de lampen in de fik. Het enige dat nog kan gebeuren is dat het stadion een keer volledig instort. Het enige voordeel van het uitvallen van de lampen is dat er eindelijk geen lichtshows meer kunnen plaatsvinden.”

De favoriet tegen Ajax

Inmiddels kunnen de ogen gericht worden op het volgende weekend. Aanstaande zondag moet FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA aantreden tegen Ajax. Frans ziet zijn ploeg voor het eerst in de clubhistorie als favoriet afreizen naar Amsterdam. “We hebben lekkere weken achter de rug. De club blaakt van het vertrouwen, terwijl in Amsterdam al het arrogante geloof in eigen kunnen is verdampt. Als de amateurs van Hercules kunnen winnen van Ajax, dan kan FC Utrecht dat ook.”

Tot slot ziet ook Pep dat de Amsterdammers rijp zijn voor de slachtbank. “Ajax is op dit moment allesbehalve een topclub. Onze spelers moeten niks of niemand onderschatten, maar toch kan er een klein beetje op de zaken vooruit worden gelopen. Na dit weekend kunnen alle FC Utrecht-supporters alvast Air Miles gaan sparen, hun koffers gaan inpakken en de benodigde vaccinaties halen. Onze club gaat volgend jaar Europa in. De club is in bloedvorm en vroeg of laat zal het miljardenbal neerstrijken in Utrecht.”