Pep en Frans beleven afgang tegen Feyenoord: ‘In een grote rondo helemaal dronken gespeeld en compleet voor lul gezet’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Een strakblauwe lucht, een temperatuur van twintig graden en een vers gemaaid grasveld. Het waren in de Galgenwaard de beoogde voorwaarden voor een mooie voetbalmiddag. Het verliep alleen helemaal anders. FC Utrecht kreeg een flink pak billenkoek van tegenstander Feyenoord (1-5). Pep en Frans zagen interim-trainer Rob Penders falen en hopen dat Ron Jans de reddende engel is.

“De manier waarop FC Utrecht zondagmiddag voor eigen publiek van het kastje naar de muur werd gestuurd is schandalig”, zo begint Pep. “Vooral de vierde Rotterdamse goal was een vernedering. Elke keer dat een Feyenoorder de bal overspeelde werd er cynisch gejuicht door de Rotterdamse aanhang. Onze jongens werden in een grote rondo helemaal dronken gespeeld en compleet voor lul gezet. Het was een enorme afgang.”

Eerste doelpunt

Ook Frans zag zijn ploeg kansloos ten onder gaan tegen de huidige landskampioen. “Het niveau van FC Utrecht is schrikbarend en armoedig. Er zit totaal geen creativiteit in en het is eigenlijk een wonder dat onze ploeg zonder een kans te creëren toch een doelpunt heeft gemaakt. Aanvallend heeft dit FC Utrecht tegen niemand iets in te brengen, maar ook de defensie is veel te kwetsbaar. Er staan twee centrale verdedigers op het veld die niet kunnen verdedigen en we hebben een keeper die vergeet dat hij de bal met zijn handen mag pakken. Na vier wedstrijden zijn er al tien doelpunten geïncasseerd!”

Na het ontslag van trainer Michael Silberbauer werd direct bekend dat Rob Penders tegen Feyenoord aan het roer ging staan. Pep hoopte dat Penders iets kon losmaken bij de spelers. “Niemand in Utrecht dacht dat Penders een wonderdokter kon zijn, maar na drie verloren wedstrijden lag een andere aanpak en het creëren van een shockeffect wel in de lijn der verwachting. Het tegendeel bleek waar, want Penders ging gewoon door met het plan dat Silberbauer had uitgestippeld. Jens Toornstra en Mike van der Hoorn kregen weer de voorkeur en liepen wederom voorop in de foutenpolonaise. Silberbauer had deze wedstrijd net zo goed nog zelf kunnen leiden als trainer.”

Zuidam steeds minder populair

De 1-5 nederlaag zorgde voor een pijnlijke middag in de Galgenwaard. Het werd allemaal nog pijnlijker toen FC Utrecht-supporters in het stadion meermaals de tekst: ‘Zuidam rot op’ zongen. De technisch directeur van FC Utrecht ligt zwaar onder vuur door de tegenvallende prestaties en Frans begrijpt de reacties. “Zuidam heeft zich in de laatste week van de transferperiode niet populairder gemaakt. Hij heeft topscorer Tasos Douvikas verkocht en rechtsback Sean Klaiber op het vliegtuig naar Denemarken gezet. Met deze transfers is er dertien miljoen euro opgehaald, maar tegelijkertijd is er scorend vermogen en Utrechts DNA uit de selectie verdwenen. Daarbij zijn er geen goede vervangers voor deze posities teruggekocht. Door deze optelsom aan beslissingen is het krediet bij de supporters nu een keer op.”

Ron Jans de reddende engel

De broers zijn blij dat de interlandperiode inmiddels is aangebroken. Na de slechtste seizoenstart ooit zijn de komende twee weken cruciaal volgens Pep. “Ron Jans gaat de nieuwe trainer van FC Utrecht worden. Door de interlandperiode heeft Jans twee weken de tijd om aan de slag te gaan met de spelers. Er komen moeilijke potjes aan. Eerst een uitwedstrijd op het kunstgrasveld van Heracles Almelo. Daarna wacht in Nijmegen het NEC van de tot op het bot gemotiveerde Bas Dost. Het kan zomaar gebeuren dat we de eerste drie punten van het seizoen pakken in de thuiswedstrijd tegen promovendus Almere City. Het ziet er allemaal niet rooskleurig uit, maar de supporters kunnen deze week rustig gaan slapen. Het is nu al duidelijk dat we aankomend weekend niet gaan verliezen.”