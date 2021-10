Pep en Frans: een onherkenbaar FC Utrecht en Jean-Paul de Jong is een held

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Pep en Frans balen na twee zware weken. Vorige week moesten ze FC Utrecht missen vanwege interlandvoetbal en deze week was FC Utrecht ook niet terug te zien in de wedstrijd tegen AZ. Ondanks de schandelijke nederlaag maakten de mannen wel nog een zeer indrukwekkend moment met oud-FC Utrecht speler Jean Paul de Jong mee.

“Nou daar zitten we dan. Ben je twee weken geleden door het dolle heen omdat je van Ajax wint en nu speel je een van de slechtste wedstrijd van het seizoen’, zo opent Frans. “Je maakt het jezelf zo lastig. FC Utrecht staat derde en als je goed voor de dag was gekomen had je er altijd een punt uit kunnen slepen tegen AZ. Dan doe je langer bovenin mee. Als je dan ook nog bedenkt dat SC Heerenveen en Willem II op het programma staan, had FC Utrecht aan het einde van de maand gewoon tweede kunnen staan.”

“Als er iets rampzaligs gebeurt, dan zoek je meestal naar het punt waar het fout ging”, zo vervolgt Pep. “Dat hoeven we deze week niet te doen. Het ging echt vanaf het begin fout. Na zes minuten ligt de eerste tegengoal al in het netje. Dat ging op een manier waar we al weken voor hebben gewaarschuwd. Het is namelijk een fout van onze trage Willem Janssen. Het is een boegbeeld, een geweldige aanvoerder en als je met de kont in de zestien speelt is Janssen top. Maar als je besluit om met ruimte in de rug te gaan voetballen, kan je niet meer met Janssen als laatste man spelen. Hij kan dit soort afstanden gewoon niet meer op hoog tempo belopen. De kwetsbaarheid straalt ervan af en bij elk sprintduel houd je je hart vast.”

Pep vervolgt met een gefrustreerde ondertoon zijn betoog. “Nog geen tien minuten later maakt Maarten Paes een fout die we niet van hem gewend zijn. Dan is de wedstrijd klaar. Er is niet eens tijd geweest om in de wedstrijd te groeien. Het leek echt helemaal nergens op. Als je als club stappen wilt zetten, mogen er geen punten verspeeld worden tegen de kleine ploegen en moet er tegen directe concurrenten te allen tijde voor een punt gestreden worden. Dat heeft er geen moment ingezeten. Sterker nog, FC Utrecht is aan alle kanten weggespeeld.”

De magneten van Paes

Frans is het hiermee eens, maar wil wel opkomen voor de getalenteerde keeper van FC Utrecht, die zondag in de fout ging. “Paes is het seizoen geweldig begonnen en is echt belangrijk geweest. We moeten niet vergeten dat het nog een jonge keeper is. Je weet dat dit dan een keertje kan gebeuren.” Pep is het eens met zijn broer. “Dit seizoen is hij de uitblinker bij FC Utrecht. Soms leek het wel of hij magneten in zijn handschoenen had zitten. Ik denk dat hij deze week per ongeluk het plusje en het minnetje van die magneten heeft omgedraaid”, zo grapt Pep.

“Frans heeft wel gelijk. Dit kan een keer gebeuren, maar het is wel een cruciaal moment. Daarna was meteen de hele wedstrijd voorbij. Dat maakte me zondag erg boos. Na de tweede tegentreffer kwam er namelijk een berusting binnen de ploeg. FC Utrecht zag dat het niet draaide en het hele team leek ermee in te stemmen dat ze niet goed speelden. Dan maar de schade gaan proberen te beperken dachten ze. Het ergste daarvan is dat iedereen twee weken daarvoor zag dat FC Utrecht zich tegen de beste ploeg van Nederland kan wapenen. De spelers gingen maximaal opgeladen naar Amsterdam en troefden Ajax af. Iedereen ging na die wedstrijd rekening met FC Utrecht houden en je hoorde veel analisten roepen dat onze club eindelijk de aansluiting had gevonden die zij al tijden zochten. Nog geen veertien dagen later speel je tegen een directe concurrent en na dertien minuten kan je spullen inpakken en naar huis gaan. Dat kan een supporter niet accepteren. Zelfs een FC Utrecht-supporter niet.”

Cedric van der Gun

Naast het slechte resultaat van afgelopen week was er nog iets wat opviel. Adam Maher verlengde zijn contract namelijk met één seizoen. “Ik heb een dubbel gevoel bij de contractverlenging van Adam Maher”, zo zegt Frans. “Tuurlijk is het goed dat Maher zijn contract heeft verlengd. Daar gaat FC Utrecht weer geld aan verdienen en dat is fantastisch. Toch laat het zien dat Maher geen clubman is. Hij heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd. Je weet dat FC Utrecht hem deze zomer gaat verkopen, omdat hij daarna gratis de deur uit kan lopen. Als hij echt voor de club had verlengd had hij voor twee of drie jaar getekend.”

Pep vult zijn broer aan. “Ik hoop vooral dat hij niet een speler zoals Cedric van der Gun gaat worden. Die was namelijk altijd onwerkelijk goed op het moment dat het contract verlengd moest worden, maar als de onderhandelingen er dan opzaten en Van der Gun weer een nieuwe verbintenis had getekend, herkende je hem niet meer terug. Hij raakte dan geen pepernoot meer. Laten we hopen dat Maher niet hetzelfde overkomt, maar afgelopen zondag stelde mij niet gerust. Maher ging tegen AZ mee in de malaise. Hij wordt binnen de selectie gezien als een van de dragers van het team. In de wedstrijden dat je het moeilijk hebt moeten die dragende jongens opstaan. Maar in plaats van coachen en leidinggeven gaat onze pakketmedewerker van PostNL weer postbezorgertje spelen en lekker met de bal lopen, de bal weer ophalen bij de achterhoede, bij het minste of geringste is hij weer geïrriteerd en als de AZ-supporters nog een fluitconcertje geven is er van Maher niks meer over. Dat is kwalijk om te zien.”

De held van Utrecht

Het was geen makkelijke week voor een FC Utrecht-supporter. Desondanks wil Pep nog wel complimenteus afsluiten. “Er moet gezegd worden dat Jean-Paul de Jong een geweldenaar is. Hij was aanwezig bij de condoleance van Jan Rolink. Die avond kwam ook, de voor FC Utrecht-supporters bekende, Cora nog langs. Dit is een meisje met een beperking en zij maakt veel tekeningen van de Domtoren. Ze kwam rond 21.00 uur binnenlopen bij de condoleance in het supportershome en bracht de overleden Jantje zo’n Domtekening. Jean-Paul de Jong was nog aanwezig en vroeg aan haar hoe zij naar huis zou gaan. Ze was van plan te gaan lopen, omdat haar huis vlakbij het stadion ligt. De Jong vond dit veel te gevaarlijk, omdat het buiten al donker was en dus besloot hij haar hoogstpersoonlijk naar huis te brengen. Dan ben je echt een held. Hij is het voorbeeld van een icoon dat zich nergens te groot voor voelt en aan de medemens denkt. Dat is echt prachtig om te zien en verdient de complimenten.”