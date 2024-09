Pep en Frans hebben dubbele gevoelens over Ajax en FC Utrecht

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het voetbalgeduld van de FC Utrecht-supporter wordt op de proef gesteld. Na het vrije interland weekend van twee weken geleden, werd er ook afgelopen weekend niet gespeeld. Vanwege politiestakingen werd de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht uit het speelprogramma gehaald. De wedstrijd wordt pas in november of december ingehaald en dat riekt misschien wel naar competitievervalsing.

De afgelasting van de wedstrijd is reden voor gemengde gevoelens bij veel voetbalsupporters. De mensen bij de politie hebben uiteraard het volste recht om te demonstreren. Het is vervolgens aan de burgemeester om de wedstrijd door te laten gaan of eruit te gooien. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft besloten om het risico niet te nemen. Beide clubs hebben alles in werking gesteld om de wedstrijd ook zonder aanwezigheid van de politie te kunnen spelen. Alle betrokken directieleden en supportersverenigingen hebben potentiële oplossingen aangedragen, maar helaas heeft Halsema anders besloten. Ze ziet kennelijk enkel en alleen gewelddadige beren op de weg als het om voetbalsupporters gaat.

Competitievervalsing

Toch is voor de beslissing van staken wel iets te zeggen. Ajax – FC Utrecht zal voor altijd een risicowedstrijd blijven. Stel dat wij die arrogante Ajacieden met 0-2 hadden opgerold en er na de wedstrijd, vanuit frustratie, een massale vechtpartij zou ontstaan, dan is dat allemaal haar verantwoording. Toch is de afgelasting op sportief gebied een vorm van competitievervalsing. FC Utrecht zit in een heerlijke flow, terwijl Ajax zijn draai nog niet heeft gevonden. De wedstrijd wordt pas ergens in november of december ingehaald en inmiddels komen de Amsterdammers steeds meer op oorlogssterkte. Ajax heeft Davy Klaassen gecontracteerd en ook wordt Wout Weghorst steeds verder opgetraind. Als er een kans was om in Amsterdam te winnen, dan was het juist afgelopen weekend.

Crème de la crème

Ondanks de voetballoze periode van FC Utrecht werd er vorige week nog wel gevoetbald in Stadion Galgenwaard. Op zondag 8 september stond alles in het teken van de afscheidswedstrijd van Mark van der Maarel. Het werd een iconisch afscheidsfeest waarbij zo’n tienduizend mensen Van der Maarel voor de laatste keer bedankten. De club had dit afscheid op een prachtige manier geregeld. Er was een speciaal wedstrijdshirt gemaakt en alle oud-spelers lieten op het veld nog leuke dingen zien. Ironisch genoeg zie je op zo’n dag ook hoeveel oud-topspelers FC Utrecht heeft voortgebracht. Ruud Boymans, Dave Bulthuis, Jeroen Verhoeven en Alje Schut. Het zijn zomaar een paar legendarische namen die hier hebben rondgelopen. Als grote afsluiting van de middag werd vak M naar Mark van der Maarel vernoemd. Een prachtig gebaar, maar tegelijkertijd ook verbazingwekkend dat er weer een vak op de Bunnikside naar iemand wordt vernoemd. Had vak U, waar alle studenten zitten, naar hem vernoemd. Juist de studenten vonden hem een geweldige cultheld. Desondanks was het slechts een smetje op een echte Utregsemiddag.