Pep en Frans lopen een week lang de polonaise: ‘Yuri Cornelisse is de redder van FC Utrecht’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

In Stadion Galgenwaard is zondagmiddag een feestje gevierd dat de meesten niet snel zullen vergeten. In een knotsgekke wedstrijd wist FC Utrecht directe concurrent Ajax met maar liefst 4-3 te verslaan. Pep en Frans hebben genoten van een strijdend team, spreken scheidsrechter Dennis Higler bestraffend toe en denken dat Yuri Cornelisse de duurste uitgaande transfer ooit wordt.

“FC Utrecht heeft een legendarische wedstrijd gespeeld”, zo begint Pep. “Dat is echt knap, want vooraf zag het er allemaal niet zo rooskleurig uit. Zaterdag bezochten we de laatste training voor de wedstrijd en die is normaal gesproken zeer beladen. Het is voor de supporters de laatste kans om de spelers een steuntje in de rug te geven, maar op het sportpark in Overvecht waren dit keer niet meer dan veertig mensen te vinden. Daarbij had iedereen de fakkels, het vuurwerk en zijn zangkunsten thuisgelaten. Alsof dat nog niet wanhoopgevend genoeg was, ging de training ook allesbehalve soepel. De spelers deden een afrondoefening en hadden daarvoor ongeveer zestig ballen klaarliggen. Na de oefening waren er nog vijftien ballen over, want ze schopten alles de parkeerplaats op. Toen zakte het vertrouwen tot een absoluut dieptepunt.”

Geweldige wisselwerking

Ondanks het gematigde vertrouwen ontpopte de wedstrijd zich tot een onvergetelijke editie. Frans genoot daarbij vanaf de eerste minuut. “Iedereen bracht een enorme dosis aan passie en strijd mee. De spelers maakten ontelbaar veel slidings en de supporters gingen massaal achter het team staan. Stadion Galgenwaard kolkte aan alle kanten. Yannick Leliendal ging daarbij voorop in de strijd. Die jongen maakte zijn basisdebuut in de Eredivisie en speelde meteen een dijk van een wedstrijd. Een eenentwintigjarig broekie speelde miljoenaankopen zoals Carlos Forbs en Steven Berghuis helemaal uit de wedstrijd. Dat is echt enorm knap als de belangen zo groot zijn.”

Slapzak Higler

Door de beroerde situatie waarin beide clubs verkeren, waren de belangen van deze degradatiewedstrijd enorm groot. Vooraf werd er dan ook gevreesd voor escalatie en supportersrellen. Desondanks zag Frans allesbehalve een grimmige sfeer ontstaan. “De hele wedstrijd gedroegen beide supportersgroepen zich voortreffelijk. Er waren geen gekke spreekkoren en ook geen pogingen van supporters om uit te breken. Toch kon die slapzak van een Higler het niet laten om de wedstrijd te staken. Deze scheidsrechter snapt totaal niet wat een passievolle overwinning bij FC Utrecht-supporters losmaakt. Na de laatste goal van Oscar Fraulo omhelsden volwassen mannen elkaar met tranen in de ogen. Sommigen gooiden alles wat ze in hun handen hadden de lucht in. Daar zaten toevallig twee bekertjes bier bij. Dat moeten we niet groter maken dan dat het is. Een scheidsrechter met een voetbalhart had dit gesnapt en door de vingers gezien.”

Magische therapiesessies

Door de overwinning heeft de ploeg onder leiding van Ron Jans de weg naar boven ingezet. Pep ziet de positieve invloed van de ervaren trainer, maar denkt toch dat iemand anders het geheim achter dit succes is. “Niet Ron Jans, maar Yuri Cornelisse is de redder van FC Utrecht. Hij werd afgelopen week uit de hoge hoed getoverd als nieuwe psycholoog van het eerste elftal. Blijkbaar kan die man geweldig werk leveren. Het team draaide voor geen centimeter en er zat geen vechtersmentaliteit in. Onze Yuri is vervolgens één week in dienst en iedereen laat een ander gezicht zien. Hopelijk heeft technisch directeur Jordy Zuidam niet een te lage afkoopsom in zijn contract afgedwongen, want deze man kan door zijn magische therapiesessies zomaar de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden!”