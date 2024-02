Pep en Frans loven trainer FC Utrecht: ‘Ron Jans verdient inauguratie als keizer van Utrecht’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De huidige FC Utrecht-selectie staat sinds dit weekend in de geschiedenisboeken. Doordat de Domstedelingen zondagmiddag met 0-1 van FC Twente wonnen, is het team al veertien wedstrijden ongeslagen en dat is een record. Pep en Frans zijn helemaal in hun nopjes, zien de oudere spelers opbloeien en hopen dat Ron Jans een keizerrijk mag stichten.

“Zelden zijn FC Utrecht-supporters op maandagochtend zo lekker wakker geworden”, zo begint Pep stellig. “In De Grolsch Veste was het zondagmiddag tot de laatste seconde spannend. De slotminuten leken uren te duren en er was sprake van een ouderwetse samengeknepen-billen-wedstrijd. Nadat het bevrijdende laatste fluitsignaal klonk, ontplofte er een bom aan euforisch gejuich en stapten alle meegereisde supporters met drie punten en een natte bilnaad de bus in.”

Dubbele gevoelens

Door de overwinning op FC Twente hebben de Domstedelingen een record in handen. “Geen enkele supporter had kunnen bedenken dat dit na de horrorstart van de competitie mogelijk was”, zo vervolgt Pep. “In slechts een paar weken is de club aan alle degradatiezorgen ontsnapt en strijdt het mee om Europees voetbal. Een seizoen met zoveel dubbele gevoelens, kan echt alleen FC Utrecht overkomen.”

De Utrechters hebben de weg naar boven dus ingeslagen. Frans ziet zijn ploeg niet alleen wekelijks punten pakken, maar ook steeds beter voetballen. “Het is weer leuk en aantrekkelijk om naar ons cluppie te kijken en dat is heel erg lang niet zo geweest. Trainer Jans stuurt wekelijks elf hardwerkende vechtmachines het veld in. Hij heeft er misschien nog niet voor gezorgd dat we van iedereen winnen, maar het is wel gelukt om van niemand te verliezen.”

Uit voetbaldood opgestaan

Ron Jans staat inmiddels twintig wedstrijden aan het roer bij FC Utrecht. Pep is onder de indruk geraakt van de werkwijze die de ervaren trainer heeft gehanteerd. “Toen Jans aan deze trainersklus begon heeft hij eerst het lek in de verdediging gedicht. De afgelopen maanden hebben spelers zoals Jens Toornstra, Mike van der Hoorn en Nick Viergever veel kritiek gehad. Uitgerekend die spelers zijn uit hun voetbaldood opgestaan. Het elftal leunt nu zelfs op zijn ervaren rotten. Door middel van positiviteit heeft Jans zijn spelers de juiste richting opgeduwd en dat is een bijzondere gave.”

Longoperatie

Ook Frans ziet dat onder andere Jens Toornstra is opgebloeid na de komst van de huidige oefenmeester. “Het is heel knap dat Toornstra zijn rug heeft gerecht. Afgelopen winter kon hij nog door de achterdeur vertrekken. Menig supporter was hem liever kwijt dan rijk, maar hij heeft zich helemaal teruggeknokt. Als aanvallende middenvelder is hij weer de ouderwetse aanjager van dit team. Vermoedelijk is Jans met hem naar het UMC gegaan om een derde long aan te meten, want een normaal mens kan niet zoveel meters over een grasveld rennen.”

Ondanks alle complimenten die de broers uitdelen, is er ook nog een kritiek puntje te vinden. Pep ziet nog cruciale details fout gaan. “In de komende wedstrijden moeten alle spelers een tikkeltje slimmer gaan spelen. In de wedstrijd tegen FC Twente werd Taylor Booth ondersteboven geschopt. Hij moest hierdoor noodgedwongen het veld verlaten, terwijl zijn vervanger nog niet klaarstond. Doordat de ploeg tijdelijk met tien man speelde, creëerden de Tukkers een levensgevaarlijke kans. Op zo’n moment is het zaak om tijd te rekken en het spel te vertragen. Dat zijn kleine dingetjes die wedstrijden beslissen.”

Keizerrijk Jans

Er is dus nog het nodige te verbeteren is maar toch zijn de broers zeer blij met hoe hun club presteert. Pep denkt dan ook dat er volgend seizoen weer Europees voetbal in Stadion Galgenwaard te zien is. “Met de huidige vorm kan dit team bijna iedereen in Nederland verslaan. Door de goede prestaties is de vijfde plek in zicht en doordat Feyenoord nog in het bekertoernooi zit, kan die plaats zomaar een Europees ticket opleveren.”

Ook Frans is positief gestemd. Hij hoopt tot slot dat Ron Jans na dit seizoen eervol wordt bedankt voor de indrukwekkende prestaties. “Als dit team aan het einde van het seizoen Europees voetbal haalt, verdient Ron Jans een inauguratie als keizer van Utrecht. Als kers op de taart kan Frans van Seumeren dan Stadion Galgenwaard omdopen tot het keizerrijk van de grote Ron Jans.”