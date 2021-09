Pep en Frans: ‘Ondanks slecht voetbal wel zeven punten voor FC Utrecht’

Het was een drukke week voor Pep en Frans. De broers moesten in één week tijd drie matige wedstrijden van FC Utrecht aanschouwen. Daarnaast zagen de mannen na de wedstrijd tegen PEC Zwolle nog bierflesjes en stenen door de lucht heen vliegen.

“Het resultaat van de laatste drie wedstrijden is redelijk. Niemand in Utrecht zal ontevreden zijn, maar de conclusie blijft wel dat er twee punten te weinig zijn gepakt. FC Utrecht had deze week drie keer moeten winnen. Dan had je nu tweede gestaan en een cruciale topwedstrijd tegen Ajax kunnen spelen”, zo opent Pep. Frans beaamt die conclusie. “Tegen RKC had je de wedstrijd zelf moeten beslissen, ondanks dat een schele scheidsrechter en VAR de wedstrijd beïnvloeden. Al met al is het resultaat wel redelijk goed. In drie wedstrijden weet FC Utrecht tien keer te scoren. Dat is wel eens anders geweest.”

Slecht voetbal

Pep vervolgt. “Als je alle feiten op een rij zet dan lijkt FC Utrecht bijna een titelkandidaat dit seizoen. Er zijn zeventien goals gescoord en we hebben slechts vijf doelpunten geïncasseerd. Dat zijn statistieken waar sommige ploegen uit de traditionele top drie nog niet aan kunnen tippen. Het voetbal wat daarbij vertoond wordt, is alleen wel heel erg matig. In Nijmegen win je wel met 3-0, maar FC Utrecht was NEC absoluut niet de baas. Sterker nog, ik vond NEC in veel fases van de wedstrijd de betere partij en de gelijkmaker hing in de lucht. Ook tegen PEC Zwolle hadden de mannen van Hake het lange tijd lastig en dat is best zorgwekkend.” Frans reageert op zijn broer. “In de wedstrijd tegen NEC was te zien dat FC Utrecht het initiatief aan NEC liet. We hebben eerder een keer gezegd dat FC Utrecht moeite heeft om het spel te maken. Dan is deze speelwijze eigenlijk geen slechte tactiek.”

‘als je 5-1 verliest moet je lekker je mond houden en in de bus naar huis gaan zitten’

Pep reageert hier weer op. “Ergens is dat wel waar, maar als je thuis tegen hekkensluiter PEC Zwolle speelt mag je toch wel verwachten dat FC Utrecht veel meer balbezit heeft dan de tegenstander. Dat heb ik afgelopen zaterdag echt gemist. Wat daarbij wel lachwekkend was, is dat Art Langeler (de trainer van PEC Zwolle, red.) riep dat ze FC Utrecht hebben weggespeeld. Ze waren niet veel minder maar als je 5-1 verliest moet je lekker je mond houden en in de bus naar huis gaan zitten. Ik kan het die Langeler eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Hij heeft als directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB gewerkt en bij die organisatie heeft nog nooit iemand iets verstandigs over voetbal gezegd.”

Het middenveld is weer in balans.

Frans vervolgt het verhaal over een bijzondere middenvelder. “We hebben het middenveld vaak onder de loep genomen. We waren niet vaak tevreden hoe het stond de afgelopen weken, maar afgelopen week is mij opgevallen wie er niet meer van het middenveld mag verdwijnen. Bart Ramselaar was echt ontzettend goed. Hij heeft het een lange periode erg moeilijk gehad toen hij als hangende linksbuiten moest spelen, maar als aanvallende middenvelder is hij weer helemaal de oude Bart.”

Pep is het eens met zijn broer, maar ziet een andere speler graag verdwijnen. “Ramselaar is inderdaad weer op de weg terug om de oude te worden. Toch verwacht ik nog wel wat veranderingen in de opstelling voor de aankomende wedstrijden. Om de grotere wedstrijden te winnen moeten we afstappen van Boussaid. Het is vast een hele aardige jongen, maar hij laat niet zien wat hij in huis heeft. Hij kan een vermakelijke speler zijn om naar te kijken, omdat hij erg bewegelijk is en een goede actie in huis heeft, maar de assists en doelpunten blijven uit. Zo’n jongen kan je niet eeuwig de kans blijven geven.”

Appie Boonen

Naast de ergernis aan het rendement van Boussaid is Pep ook klaar met de charges van de ME bij stadion Galgenwaard. “Ik ben blij dat we zaterdagavond een mooi resultaat hebben neergezet, maar na afloop verdween die vreugde snel. Tijdens de wedstrijd besloten een paar PEC Zwolle-supporters een hek door te trappen om de confrontatie met FC Utrecht-supporters op te zoeken. De opgetrommelde security en politie voorkwamen dit echter. Buiten bij club Dito vlogen de stenen en bierflesjes door de lucht. Toen er zwaar vuurwerk door de PEC-supporters werd gegooid heeft de ME er een einde aan gemaakt. De FC Utrecht-supporters werden teruggedrongen in een hoek. Het was alleen wel net de hoek waar ook club Dito zit. Het vervelende is dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Club Dito moest daardoor de deuren sluiten. Nu mag de eigenaar eindelijk zijn horecagelegenheid openen en dan besluit de ME zo’n rare charge uit te voeren. Dwing de supporters dan richting Krommerijn, maar laat een onschuldige horeca-eigenaar niet de dupe zijn van het gedrag van een paar individuen. Horeca-eigenaren hebben het in de coronatijd heel erg moeilijk gehad. Deze week hadden ze bij Dito een zangertje neergezet om de opening weer te vieren. Het is afschuwelijk voor Appie Boonen, de uitbater van Dito, dat de avond zo deprimerend eindigt.”

‘De wedstrijd tegen Ajax wordt lastig en de kans op verlies is groot, maar we zijn daar echt niet kansloos’

Bas Nijhuis de reddende engel

De mannen hebben genoeg achterom gekeken en blikken nu alvast vooruit naar de komende weken. “We zijn nu in de hosannastemming, omdat FC Utrecht wint en veel scoort. Toch kan alles er over een maand heel anders uit zien. In de aankomende vijf wedstrijden kan het zomaar gebeuren dat we slechts drie punten halen. Dan sta je op zevende plek en ben je weer terug bij af. De wedstrijd tegen Ajax wordt lastig en de kans op verlies is groot, maar we zijn daar echt niet kansloos.”

Frans is het daarmee eens. “Het voordeel is Bas Nijhuis die de wedstrijd gaat fluiten. Hij laat veel meer toe dan andere scheidsrechters. Er kan alleen van Ajax gewonnen worden als iedereen van FC Utrecht bereid is om vechtvoetbal te gaan spelen.” Pep vult zijn broer tot slot nog één keer aan. “We moeten echt tot op de grens van Nijhuis gaan spelen en niet bang zijn om wat gele kaartjes te pakken. Nijhuis fluit nergens voor dus als je een tegenstander een gebroken been schopt krijg je hooguit een gele kaart. Die grens mogen we best eens een wedstrijdje gaan opzoeken en het liefst zie ik de jongens daar nog een beetje overheen gaan.”