Pep en Frans schamen zich voor trainer, spelers en medesupporters: ‘De club is ernstig ziek’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het voetbalseizoen dat voor FC Utrecht als een hoopvolle droom begon, is veranderd in een totale nachtmerrie. De Domstedelingen verloren zondag wederom. Dit keer met 1-0 van promovendus PEC Zwolle. Pep en Frans laten niks heel van trainer Michael Silberbauer, schamen zich voor de spelers en roepen de meegereisde uitsupporters tot de orde.

“Een trouwe FC Utrecht-supporter kan heel erg veel gekke dingen meemaken. Toch blijft de club ons steeds verbazen”, zo begint Pep. “Zelden waren de supporters zo positief na de verloren openingswedstrijd tegen PSV, maar inmiddels is alles honderdtachtig graden gedraaid. De club is ernstig ziek.” Frans vult zijn broer al snel verder aan. “Het is schrikbarend dat er dit seizoen nog geen doelpunt is gemaakt. Ook tegen promovendus PEC Zwolle werd er geen enkele kans gecreëerd. Vorige week werd er nog gelachen om de vergelijking met het FC Groningen-scenario, maar inmiddels gaat het de verkeerde kant op. In het noorden dachten ze ook dat het allemaal wel goed zou komen…”

Drillsergeant

FC Utrecht pakte dus nog geen punt dit seizoen. Door drie nederlagen te lijden staat trainer Michael Silberbauer inmiddels onder flinke druk. Pep is erg duidelijk over de toekomst van de Deense trainer. “Silberbauer moet per direct zijn spullen pakken. De beste man staat een halfjaar aan het roer en heeft de supporters misschien één vermakelijke wedstrijd voorgeschoteld. Deze man zet spelers op verkeerde posities en laat ze als debielen over het veld rennen. Mats Seuntjens speelde bij al zijn voorgaande clubs op het middenveld of als rechtsbuiten. Onze trainer pleurt hem neer aan de linkerkant en daar rendeert hij totaal niet. Ook de wanprestaties van Jens Toonstra worden week na week getolereerd. Silberbauer zit erbij, kijkt ernaar en roept na de wedstrijd dat de spelers zo ontzettend lekker hebben getraind. Het is belachelijk en amateuristisch tegelijkertijd. Dit team heeft een drillsergeant nodig, maar op dit moment staat er slechts een nette huisvader voor de groep.”

Ook Frans denkt niet dat Silberbauer het tij nog kan keren. Hij neemt alvast afscheid van de trainer. “Toen René Hake werd ontslagen werd Silberbauer aangesteld als assistent van interim-trainer Rick Kruys. De Deen vertrok vervolgens snel weer naar zijn vaderland om assistent te worden bij FC Midtjylland. Als lot uit de loterij werd hij afgelopen winter bij FC Utrecht alsnog als hoofdtrainer aangesteld. Silberbauer heeft totaal geen ervaring als hoofdtrainer en toch heeft Zuidam hem een contract voor tweeënhalf jaar laten tekenen. Binnenkort moet eigenaar Frans van Seumeren wederom huilend bij de pinautomaat een flinke afkoopsom aan een ontslagen trainer overmaken.”

Supporters moeten zich kapot schamen

Tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle heeft Pep zich niet alleen gestoord aan de spelers en trainer. Ook de supporters lieten zich van hun slechtste kant zien. “Het aller pijnlijkste van de voetbalmiddag was het moment dat FC Utrecht-supporters in het uitvak besloten om voor PEC Zwolle-spelers te juichen. Iedereen mag boos, gefrustreerd en cynisch zijn, maar niemand gaat staan juichen voor de tegenstander. De supporters roepen in Utrecht massaal met hun grote bek dat in de Galgenwaard de Utrechtse mentaliteit ontbreekt, maar tegelijkertijd staat negentig procent van het uitvak na een nederlaag voor de tegenstander te juichen. Ook de meegereisde supporters moeten zich kapot schamen.”

Eerste divisie

Terwijl de negatieve prestaties elkaar binnen en buiten de lijnen snel opvolgen werd ook nog bekend dat Tasos Douvikas gaat vertrekken. Het Spaanse Celta de Vigo betaalt FC Utrecht een bedrag van rond de twaalf miljoen euro. Ondanks de recordverkoop is Frans tot slot nog bang voor de gevolgen. “Het is een fantastische stap voor de Griekse topschutter. FC Utrecht heeft alleen aangegeven dat er geen vervanger komt voor Douvikas. Iedereen die de club een warm hart toedraagt, is vanaf nu afhankelijk van nieuwkomer Isac Lidberg. Hij is volgens de kenners een echt werkpaard, maar tot nu toe lijkt hij meer op een blind paard. Wellicht is het een slimme langetermijnaankoop van Jordy Zuidam, want Lidberg zal volgend jaar voor ons in de eerste divisie wel gaan renderen.”