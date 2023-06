Pep en Frans trekken conclusie na matige wedstrijd FC Utrecht: ‘Het was weer een typerend seizoen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De play-offs moesten voor de FC Utrecht-supporters het smaakvolle toetje van het seizoen worden. Helaas komt heel Utrecht van een koude kermis thuis. Het Utrechtse vlaggenschip strandde al in de halve finale van de nacompetitie. In Rotterdam was Sparta na een verlenging en penalty’s te sterk. Pep en Frans kunnen vervroegd met vakantie en vervloeken het huidige beleid.

“Wat een bevrijding. Het is een opluchting dat de supporters niet nog twee wedstrijden naar een grasveld met een paar goed betaalde Utrechtse ellendelingen moeten kijken”, zo begint Frans cynisch. “In de heenwedstrijd van afgelopen donderdag tegen Sparta was er veel strijd en beleving te zien bij onze spelers. Een paar dagen later was die inzet totaal verdwenen.” Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “Donderdag werden de spelers op een geweldige manier onthaald bij het stadion. FC Utrecht speelde vervolgens zijn beste wedstrijd van het seizoen. Door de geweldige Spartaanse doelman Nick Olij werd er alsnog met 1-2 verloren. Toch bood die wedstrijd hoop voor de return van afgelopen zondag. Achteraf was het één en al valse hoop.”

Slechtste lootjes van de loterij

De wedstrijd van zondagavond op het Rotterdamse Kasteel was er niet zomaar één. Na negentig minuten voetballen was de strijd nog onbeslist. Een verlenging en strafschoppen moesten ervoor zorgen dat er een winnaar uit de strijd kwam. Pep baalt daarbij van de rol die doelman Vasilios Barkas speelde. “Het hele seizoen pakt onze keeper de moeilijkste ballen uit de kruising, maar de koek was op. Het is misschien wat makkelijk om te concluderen dat Barkas geen penaltykiller is, toch is het jammer. Hij zat geen enkele keer in de buurt. Het was een kansloze vertoning.” Frans vult zijn broer verder aan. “Er wordt vaak geroepen dat een strafschoppenserie een loterij is, maar als Luuk Brouwers en Mike van der Hoorn moeten opdraven dan is de uitslag al bekend. Dat zijn de twee slechtste lootjes die er te koop zijn. Beide spelers presteren het hele seizoen al ondermaats. Ook vanaf elf meter faalden ze hopeloos. Het was weer een typerend seizoen.”

Door de uitschakeling tegen Sparta is de vakantie dus aangebroken voor FC Utrecht. Desondanks hoopt Pep dat de directie de komende weken overuren zal gaan draaien. “De directie, de spelers en de technische staf hebben allemaal gefaald dit seizoen. Het is een harde conclusie, maar het is simpelweg een mislukt seizoen. Het spel was matig, de prestaties ondermaats en het beleid onduidelijk. Het wordt tijd dat er heel flink doorgeselecteerd gaat worden. In de huidige selectie lopen zes spelers die totaal niet renderen. Jens Toornstra, Othmane Boussaid, Luuk Brouwers, Mike van der Hoorn, Ruben Kluivert en Mark van der Maarel hebben dit seizoen alleen maar ellende toegevoegd aan FC Utrecht. Deze zomer moet er ingegrepen worden.”

30+-mentaliteit

De rol van technisch directeur Jordy Zuidam wordt verder door Frans besproken. “Het woord ‘buitenkansjes’ kunnen Utrechtse supporters niet meer horen of zien. Het wordt tijd dat onze technisch directeur van zijn 30+-mentaliteit afstapt. De club moet investeren in jonge spelers en die langere tijd bij elkaar houden. Taylor Booth, Can Bozdogan, Modibo Sagnan en Anthony Descotte zijn daar mooie voorbeelden van. Doorselecteren, vermogen opbouwen en energiek voetbal spelen, dat is wat iedereen in de Galgenwaard wil zien. De directie van de club heeft een paar dagen om te bedenken welke kant ze op wil gaan. Tijd voor vakantie is er niet. De club moet volle bak aan de slag en Zuidam moet laten zien dat hij de club naar nieuwe successen kan leiden. Het was niks, het is niks en het zal ook nooit wat worden. Toch zitten we ook volgend seizoen weer op de tribune.”

Volgende week zijn Pep en Frans er voor de laatste keer dit seizoen. Ze blikken terug op het opmerkelijke voetbaljaar en kijken verder vooruit naar wat er komen gaat.