Pep en Frans vrezen voor degradatiespook: ‘Ondanks een overwinning op Ajax is er nog steeds paniek in de tent’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft de iconische overwinning op Ajax van vorige week geen optimaal vervolg gegeven. Tegen Fortuna Sittard kwam de ploeg van Ron Jans niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. Pep en Frans verkeren nog steeds in degradatiezorgen, bezochten de jaarlijkse technische avond en pleiten voor een nieuw strijdlied.

“Het was een regenachtige en gure avond in Sittard. Dat was helaas ook tekenend voor de wedstrijd”, zo opent Pep. “Onze ploeg speelde vorige week met heel veel bravoure en lef tegen Ajax. Daardoor ging iedereen met veel euforie richting Sittard. De supporters hoopten een strijdlustig FC Utrecht te zien, maar het ontbrak wederom aan aanvallende stootkracht.”

De Domstedelingen verkeren nog altijd in zwaar weer. Op dit moment komt de club niet verder dan de zeventiende plek. Ook Frans kan moeilijk wennen aan de werkelijkheid. “In deze fase had iedere supporter van tevoren getekend voor vier punten tegen tegenstanders zoals Ajax en Fortuna. De creativiteit en het plezier in het spelletje zijn dit seizoen ver te zoeken. Zakaria Labyad was daar zaterdag het perfecte voorbeeld van. Hij is een creatieve speler die doelpunten en assists moet verzorgen, maar een goede eindpass afleveren lukt al weken niet.”

Novoa stelt teleur

Ondanks de matige wedstrijd presteerden de spelers van Ron Jans het wel om de nul te houden. Dat was voor het eerst dit seizoen en is volgens Pep een wonder te noemen. “Het is enorm knap dat deze ploeg geen goals om de oren heeft gekregen. Rechtsback Hugo Novoa doet namelijk al weken zijn best om de doelpunten weg te geven. Onze Spaanse verdediger heeft inmiddels vier keer meegespeeld en stelde drie keer zwaar teleur. Hij speelt de bal vaak naar de verkeerde kleur, maakt domme overtredingen en kan aanvallend meer dan hij nu laat zien. Novoa moet doelman Vasilios Barkas op zijn blote knietjes danken. Dankzij zijn heldhaftige optreden pakte de ploeg nog een punt in Limburg.”

Honderd miljoen

Naast de wedstrijd tegen Fortuna Sittard vond afgelopen week ook de beruchte technische avond plaats. FC Utrecht organiseert deze gelegenheid één keer per jaar om supporters een inkijkje in de club te geven. De avond bood ruimte voor vragen over het beleid van de club, maar ondanks de slechte prestaties vond Pep de stemming timide. “Technisch directeur Jordy Zuidam had erg veel geluk met de timing van de technische avond. De afgelopen weken lag hij zwaar onder vuur, maar door de overwinning op Ajax zaten veel aanwezigen nog op een roze wolk. Daarnaast moest iedereen van tevoren zijn vragen insturen. Daardoor konden de directieleden eenzijdige, ingestudeerde verhaaltjes vertellen. Zuidam kon niet vaak genoeg benadrukken dat hij honderd miljoen euro voor de club heeft binnengehaald. Hartstikke knap, maar het boetekleed aantrekken is ook weleens op zijn plek.”

Ondanks de mooie handelsbalans ziet het perspectief er op het veld minder hoopvol uit. FC Utrecht heeft in de afgelopen twee wedstrijden wel resultaat gehaald, maar de werkelijkheid kan volgens Frans snel weer veranderen. “De club staat er niet goed op. Qua verliespunten en tegendoelpunten zijn we een van de slechtste van de competitie. Ondanks een overwinning op Ajax is er nog steeds paniek in de tent. Als de Amsterdammers donderdag van FC Volendam winnen, staat FC Utrecht begin november op de laatste plaats. Dat is zelden vertoond.”

‘We geven het niet op’

In de komende weken zijn er dus goede resultaten nodig. FC Utrecht speelt nog zes competitiewedstrijden voor de winterstop en moet dinsdag in de beker afrekenen met RKC. Om de club in deze zware tijd bij te staan, heeft Pep een idee bedacht. “In 1981 beleefde FC Utrecht een financiële tragedie. Om de club te redden besloot de selectie een liedje te maken genaamd: ‘We geven het niet op’. Misschien kan de huidige selectie het nummer nieuw leven inblazen. Ron Jans heeft in het verleden laten zien over de juiste dansmoves te beschikken en op die manier kan een speler als Novoa toch nog iets voor FC Utrecht betekenen. “We geven het niet op” moet ook nu weer het motto zijn en hopelijk is het de juiste stimulans om weer wedstrijden te gaan winnen.”