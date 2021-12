Pep en Frans willen personenlift vernoemen naar steward

Het was weer een slechte week volgens Pep en Frans. FC Utrecht won dan wel in de absolute slotfase van Heracles Almelo, maar het voetbal was weer niet om over naar huis te schrijven. Daarnaast overleden er afgelopen tijd twee FC Utrecht-iconen. De mannen halen herinneringen op en komen met een voorstel.

“Het was weer niet goed deze week, maar Hake begint wel wat bij te draaien”, zo opent Frans. “Eindelijk stonden er andere spelers in de basisopstelling.” Pep reageert op zijn broer. “Het werd ook wel een keer tijd om in te grijpen. Hake heeft ook al die afschuwelijke wedstrijden gezien. De makkelijkste conclusie die je dan kan trekken is om het een en ander om te gooien. De wissels die hij heeft doorgevoerd waren dan ook volkomen terecht, maar nog steeds was het voetbal niet leuk om naar te kijken. FC Utrecht wint door misschien wel het meest gelukkige doelpunt dat ooit gemaakt is. Als de kopbal van Dalmau niet van richting werd veranderd kopte hij de cornervlag omver.”

Frans stemt hiermee in. “Het was weer heel erg moeizaam allemaal. Er zit weinig vertrouwen in het team, de meest simpele ballen gaan fout en het tempo is zo laag dat het gras zelfs nog sneller groeit. Het beschamendste is nog dat FC Utrecht op een gegeven moment ook niet meer onder de druk van Heracles wist uit te spelen. Als trainer moet je dan wel achter je oren krabben. FC Utrecht heeft zoveel voetballend vermogen, maar het komt er maar niet uit.”

Ondanks het matige spel willen de mannen wel verder inzoomen op de goede wissels die zijn doorgevoerd. “Iedereen wist dat Van Der Hoorn terug zou komen in de basis, want zonder hem ontbrak het behoorlijk aan stabiliteit de afgelopen weken”, zo vertelt Frans. Hoewel Janssen de laatste tijd slecht speelde, was het wel verbazingwekkend dat de aanvoerder er naast stond. Je aanvoerder uit de basis halen is een behoorlijk impopulaire maatregel. Daarbij komt nog kijken dat Van der Maarel het makkelijkste slachtoffer zou zijn, die wordt namelijk al zijn hele carrière geslachtofferd. Het was niet te verwachten dat Hake mans genoeg was om het FC Utrecht-boegbeeld eruit te halen.”

Pep is het eens met zijn broer en pikt er nog een wissel uit. “Sylla was deze week ook niet van de partij. Volgens mij moest hij afgelopen week alle wedstrijdballen, die hij uit alle Nederlandse voetbalstadions heeft geschoten, terugzoeken van de KNVB. Een van de nieuwelingen was Remco Balk. De vervanger speelde een prima pot. Die jongen is snel, straalt dreiging uit en durft zijn poot in elk duel te zetten. Ook dat jochie maakt fouten, maar herstelt ze snel weer en probeert het dan weer opnieuw. Dat is wel precies wat FC Utrecht-supporters willen zien. Ondanks dat er een paar spelers verfrissend speelden moeten we wel realistisch blijven. Het was weer matig. In de eerste helft helpt Gustafson twee potentiële doelpunten om zeep en na de rust kwam het ook niet verder dan drie grote kansen. Na zestig minuten leek de tank leeg te zijn. Niks lukte meer en het werd een beetje aanmodderen.”

Zesde in rangschikking

Afgezien van het slechte spel van FC Utrecht werd er wel gewonnen. De goal kwam tot stand door een zeer omstreden speler die eigenlijk al is afgeschreven. Dalmau maakt een lucky goal, maar hij staat er wel weer, aldus Pep. “Iedereen weet dat Dalmau niet veel goede wedstrijden voor FC Utrecht heeft gespeeld en daarom kiest de trainer nu voor een andere speler. Douvikas is een betere speler voor het team, maar Dalmau is inmiddels de zesde spits in de rangschikking en dat is vreemd als je naar zijn statistieken kijkt. Hij is en blijft een vervelend mannetje om tegen te spelen als tegenstander. Dit weekend werd hij noodgedwongen weer gebruikt. Doordat veel jongens er niet bij waren, had Hake nog maar twee opties. Dalmau erin brengen of Janssen als stormram voorin neerzetten. De keuze is dan snel gemaakt. Al hadden we met Janssen trouwens niet bang hoeven zijn voor het maken van buitenspeldoelpunten, want daar is hij te langzaam voor”, grapt Pep. “Maar dat Hake geen vertrouwen in Dalmau heeft en hem kapot heeft gemaakt is inmiddels een feit.”

Over de doden niks dan goeds

Naast dat er deze week werd gewonnen, kwam er ook ander triester nieuws naar buiten. Simon Kistemaker overleed aan de gevolgen van kanker. Pep was een zestienjarig jochie toen hij kennismaakte met de bijzondere FC Utrecht-trainer. “Vroeger trainde FC Utrecht bij De Kooi, dat is waar nu de auto’s en bussen van het uitpubliek staan. Geregeld kwamen wij met een paar vrienden bij de training kijken. Op een trainingsdag was Simon Kistemaker de selectie aan het trainen en wij waren daar ook met een bal bezig. Uit het niets riepen we: “Hey Kistemaker mogen wij niet een stukkie van het veld gebruiken om zelf te voetballen? Kistemaker twijfelde niet. Pakte de pylonen op en maakte het veld voor de profvoetballers van FC Utrecht kleiner, zodat wij op het veld konden spelen. Twee maanden later werd hij ontslagen en aan het einde van het seizoen degradeerde FC Utrecht bijna, maar dat is misschien niet zo gek als jonge supporters het trainingsveld inpikken.”

De Gert van Zanten Lift

Kistemaker was niet het enige icoon dat onlangs overleed. De 63-jarige steward Gert van Zanten is namelijk ook niet meer onder ons. “Van Zanten was niet zomaar een man”, vertelt Pep tot slot. “Hij was een steward die vanaf 1978 bij uit- en thuiswedstrijden de veiligheid bewaakte. Jarenlang bediende hij de invalidenlift op de Zuidtribune in de Galgenwaard. Daarbij kreeg hij altijd het ‘Van Zaaanteeen’ te horen. Van Zanten was altijd in voor een gezellig praatje en zelfs in de barre wintertijd deed hij zijn werk met plezier. Meer dan veertig jaar is Van Zanten betrokken geweest bij FC Utrecht. Het is dan ook de hoogste tijd dat de lift op de Zuidtribune de ‘Gert van Zanten lift’ gaat heten. Het is het minimale wat de club nu nog kan doen, zodat niemand zijn aanwezigheid ooit zal vergeten.”