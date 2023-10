Pep en Frans zeggen het vertrouwen in technisch directeur op: ‘Jordy Zuidam moet lekker Sven Mislintat opvolgen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Zaterdagavond moest voor trainer Ron Jans een moment worden om nooit te vergeten. Het thuisdebuut van de ervaren oefenmeester liep echter uit op een nachtmerrie. In de eigen Galgenwaard werd er met 0-2 verloren van promovendus Almere City. Pep en Frans zetten zich inmiddels schrap voor het FC Groningen-scenario en zien Jordy Zuidam het liefst vandaag nog vertrekken.

“FC Utrecht is de eerste ploeg die in de Eredivisie is verslagen door Almere City. Iedere keer als het niet slechter lijkt te kunnen, kan dat blijkbaar wel”, zo opent Pep. “Alarmfase één is inmiddels voorbij, want de club staat volledig in de fik. Van de zeven gespeelde wedstrijden is er slechts één gewonnen, maar de directie denkt dat het allemaal wel goed komt. Dat dachten ze in Groningen vorig jaar ook. Het bij elkaar geraapte zooitje dat FC Utrecht heet heeft vier doelpunten gescoord, zestien goals geïncasseerd en verliest van Eredivisie-onwaardige tegenstanders. Het FC Groningen-scenario wordt realiteit.”

Dit seizoen valt er tot dusver weinig te lachen in Utrecht. Desondanks bleef de altijd vrolijke Jans ook na deze verloren wedstrijd positief gestemd. Toch denkt Frans dat Jans de klus onderschat heeft. “Het is steeds meer in Ron Jans te prijzen dat hij zijn sabbatical heeft opgegeven om met een stelletje amateurvoetballers aan het werk te gaan. Jans zal zichzelf nog weleens achter de oren krabben. Bij zijn aanstelling was hij zeer positief over de kwaliteit van de selectie, maar hij zal inzien dat dit de grootste uitdaging uit zijn carrière wordt.”

Baangarantie van vriendjes

Na de historische nederlaag tegen de Flevolanders is de conclusie voor Pep duidelijk. De resultaten zijn het gevolg van het wanbeleid van technisch directeur Jordy Zuidam. “De houdbaarheidsdatum van Zuidam is voorbij. Hij heeft topschutter Tasos Douvikas afgelopen zomer verkocht, liet ook Bas Dost vertrekken en zag in Isac Lidberg een waardige vervanger. Hij heeft van FC Utrecht een handelshuis gemaakt. Het is daarbij schrijnend dat hij vanuit zijn ivoren toren alle terechte kritiek weglacht. Ook Frans van Seumeren maakt zichzelf inmiddels belachelijk. In elk interview roept hij dat Zuidam als een zoon voor hem voelt. In de topsportwereld worden mensen aangesteld, omdat ze de beste zijn. Niet omdat ze als een zoon voor je voelen. Dit wanbeleid sijpelt nu door naar de prestaties op het veld. Het gaat in Utrecht kennelijk niet meer om resultaten en cijfers, maar om de baangarantie van vriendjes.”

Frans vult zijn broer verder aan. “Als Van Seumeren echt het beste met de club voor heeft dan moet hij nu ballen tonen en Zuidam wegsturen. In Amsterdam zijn ze nog op zoek naar een technisch directeur die de verkeerde spelers aantrekt. Zuidam moet lekker Sven Mislintat opvolgen. Voor de winterstop moet er hier iemand komen die verstand van zaken heeft. Een ervaren technisch directeur zoals Jan Streuer of Ted van Leeuwen kan orde op zaken gaan stellen.”

Theaterpubliek

Het is een understatement dat FC Utrecht inmiddels in de brand staat. Desondanks ziet Pep nog enkele mooie kanten van zijn club. “We beleven de slechtste seizoenstart ooit en spelen afschuwelijk slecht voetbal. Toch zitten er ruim tweeëntwintigduizend toeschouwers in het stadion. Het is bekend dat de club veel wedstrijdkaarten bijna gratis weggeeft, maar dan nog verdient iedereen die naar Stadion Galgenwaard komt veel respect. Op dit moment gaat niemand voor zijn plezier naar de Galgenwaard.” Frans reageert hierop. “Er is ook een vermoeden dat er voornamelijk theaterpubliek naar het stadion komt. Voor de wedstrijd wordt er een verblindende lichtshow opgevoerd en wordt al het overgebleven vuurwerk van oud en nieuw de lucht ingeschoten. Het is simpelweg het enige vermaak dat een avondje Galgenwaard momenteel biedt.”

Tijd voor FC Utrecht om rustig te evalueren wat er allemaal mis is gegaan, is er niet. Aanstaand weekend staat alweer de volgende degradatiekraker op het programma. Vol frisse tegenzin gaat Pep afreizen naar Volendam. “Vrijdag kunnen we maar op één manier winnen. We moeten hopen dat FC Volendam nog slechter is dan dat wij zijn. Hopelijk houdt Zuidam de eer deze week aan zichzelf en kunnen we spoedig beginnen met de wederopbouw van de club.”