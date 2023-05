Pep en Frans zien FC Utrecht afdruipen: ‘Dan zijn ze al snel meerdere maatjes te groot’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De voorlaatste wedstrijd van de competitie is door FC Utrecht verliezend afgesloten. In de Johan Cruijff ArenA was Ajax een paar maatjes te groot. De ploeg van Michael Silberbauer verloor uiteindelijk met 3-1. Pep en Frans ergerden zich aan de Amsterdamse gemeente, bereiden zich alvast voor op de play-offs en pleiten voor nieuwe verdedigers.

“Als er ooit moment was om Ajax op een vernederende manier te verslaan, dan was het zondag”, zo begint Pep. “Het heeft er alleen geen moment in gezeten. Ajax is op dit moment een instabiel en onzeker elftal. Dit was het moment om die arrogante Amsterdammertjes op hun plek te zetten. Het is er allesbehalve uitgekomen. Alle spelers kwamen overal een stap te laat en in de rust had het al 4-0 voor Ajax kunnen staan. Ajax is normaal een maatje te groot, maar als je ze laat voetballen zoals afgelopen zondag, dan zijn ze al snel meerdere maatjes te groot.”

Ondanks de nederlaag genoot Frans wel van spits Tasos Douvikas. Hij is met achttien doelpunten nog steeds de topscorer van de Eredivisie. “De wedstrijd stelde weinig voor, maar de goal van Douvikas was wel erg mooi. Hij is nog altijd op jacht naar de topscorerstitel. Volgende week staat een thuiswedstrijd tegen FC Emmen op het programma. Met twee doelpunten in die wedstrijd moet hij de titel toch veilig kunnen stellen. Het is nog nooit voorgekomen dat FC Utrecht de topscorer van de Eredivisie in zijn selectie had. Als het hem lukt dan is dat waanzinnig knap en gaat dat veel geld opleveren.”

Supportertje pesten

De mannen willen de nederlaag van zondagmiddag snel vergeten. Toch blijft Pep een ander aspect van de middag wat langer bij. “Het Nederlandse beleid ten aanzien van supporters begint langzaam een beetje te lijken op supportertje pesten. De uitwedstrijd tegen Ajax moest met de bus bezocht worden. In die bussen was het ten strengste verboden om een blikje, een snoepje of een zakje chips mee te nemen. De gemeente Amsterdam wilde niet dat er op de parkeerplaats van de bussen bij de Johan Cruijff ArenA afval op de grond kwam te liggen. Daardoor mocht niemand iets meenemen. Tegelijkertijd zitten er meer dan 50.000 Ajax-supporters in het stadion. Voor de wedstrijd wordt er volop bier gezopen en zijn er overal lege blikjes en bekertjes te vinden. Iets verderop, waar onze bussen staan, is dat dan ten strengste verboden. Er wordt aan alle kanten met twee maten gemeten.”

Sparta geen club om te vrezen

Winnen of verliezen tegen FC Emmen maakt eigenlijk niet meer uit. De nummer zes van de competitie Sparta wordt hoe dan ook de tegenstander van de Domstedelingen in de play-offs. De stuntploeg van trainer Maurice Steijn lijkt op voorhand een angtgegner, maar Frans is nergens bang voor. “Er is totaal geen reden om te vrezen voor Sparta. In de competitie heeft FC Utrecht die Rotterdammers twee keer verslagen. Sparta heeft met Koki Saito, Mica Pinto en Vito van Crooij drie leuke spelertjes tot zijn beschikking, maar het is geen wonderploeg. Het enige struikelblok kan onze eigen verdediging zijn. Defensief lijkt het nog steeds nergens op. Onze verdedigers staan meestal lucht te dekken en hebben geen idee naar welke kleur ze de bal moeten spelen. Dat worden spannende momenten.”

Hoofdpijndossier

Pep gaat nog verder in op het hoofdpijndossier dat de verdediging heet. “Het is te hopen dat er snel geïnvesteerd gaat worden in nieuwe achterhoedespelers. De meeste verdedigers die hier rondlopen zijn al bijna toe aan een rollator. Dit seizoen is wel gebleken dat in de huidige selectie niemand de achterhoede kan dragen. Redouan El Yaakoubi kan een goede optie zijn voor de club. Hij beleeft een prima seizoen bij Excelsior. Het is een Utrechtse jongen, hij heeft al bij de club gezeten en het is een bijtertje. Desondanks moet eerst de focus op de rest van het seizoen. Zondag wacht FC Emmen, dan gaan we ons hart maar weer vasthouden voor de capriolen van de huidige defensie.”