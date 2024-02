Pep en Frans zien FC Utrecht clubrecord evenaren: ‘Lammers blijkt het ontbrekende puzzelstukje’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een feestelijk weekend voor FC Utrecht. De ploeg van Ron Jans versloeg in eigen huis Fortuna Sittard met 4-0. Hiermee boekte het de grootse zege van het seizoen en werd ook nog het clubrecord van dertien ongeslagen wedstrijden geëvenaard. Pep en Frans beleefden een zorgeloze middag, zagen Sam Lammers floreren en zwaaien Mees Rijks uit.

“De beer is helemaal los”, zo opent Pep optimistisch. “Fortuna Sittard had hier niks te zoeken. De Limburgers hebben zichzelf negentig minuten lang ingegraven. Ze probeerden een puntje te pikken, maar daar was FC Utrecht te sterk voor.” Ondanks de ruime overwinning zag Frans geen hele goede wedstrijd. “Het was zondagmiddag geen bijzondere pot. Zeker in de eerste helft waren er weinig sprankelende hoogtepunten. Toch was het een prima voetbalmiddag. Er is vier keer gescoord en reservekeeper Mattijs Branderhorst heeft de nul gehouden. Daarom verdient iedereen binnen het team een oprecht compliment.”

Wereldgoal

De broers beleefden dus een relaxte middag. Frans genoot daarbij vooral van de rol die winteraanwinst Sam Lammers opeiste. “Lammers was de beste man op het veld. Hij bewijst steeds vaker het missende puzzelstukje te zijn dat dit team nodig heeft om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Lammers heeft een geweldig gevoel voor ruimte, trekt met zijn loopacties gaten voor andere spelers en beschikt over een vlammend schot. In de eerste helft gaf hij een geweldige assist en vlak voor tijd bekroonde hij zijn goede wedstrijd met een wereldgoal. Hopelijk heeft hij hiermee voor zichzelf de ban gebroken. Met nog dertien wedstrijden op het programma gaan de supporters nog veel plezier aan hem beleven.”

Het goede spel van Lammers droeg bij aan de evenaring van een bijzonder clubrecord. De Domstedelingen zijn door de overwinning op Fortuna Sittard dertien wedstrijden op rij ongeslagen en dat gebeurde alleen in 1991 een keer eerder. Pep wil hier Ron Jans de credits voor geven. “Onder leiding van trainer Jans is FC Utrecht vreselijk moeilijk te verslaan. Dit team heeft weer een ‘over mijn lijk’-mentaliteit in het DNA zitten. Dat komt doordat Jans een collectief heeft weten te smeden en dat was zondag bij het doelpunt van Lammers terug te zien. Nadat hij snoeihard de bal binnenschoot werd alles eerst nog gecheckt door de VAR. Toen de goal definitief werd goedgekeurd was het hele team oprecht blij voor Lammers. Het team gunt elkaar iets en dat laat zien dat het echt goed zit.”

Koekenbakkers

Waar Lammers deze winter als spits kwam, lijkt er een andere aanvalsleider te gaan vertrekken. Mees Rijks, die vooral voor Jong FC Utrecht speelt, lijkt binnen afzienbare tijd een contract te tekenen bij het Noorse Vålerenga IF. Ondanks het vertrek van weer een jeugdspeler wordt Frans er niet warm of koud van. “FC Utrecht heeft dit seizoen te maken gehad met een spitsenprobleem. Isac Lidberg en zelfs verdediger Modibo Sagnan hebben als aanvalsleiders gefungeerd. Als een jeugdspits volgens de trainer niet beter is dan die twee koekenbakkers is het beter om te vertrekken.” Pep is het eens met zijn broer. “Het vertrek van Rijks moet niet groter worden gemaakt dan het is. Hij gaat niet naar een Premier League-club, maar naar een Noorse eerstedivisionist. Niemand in Utrecht hoeft hier wakker van te liggen.”

Na de slechtste seizoenstart uit de Utrechtse clubgeschiedenis zit de sfeer er inmiddels dus weer goed in. Frans is dan ook trots op wat er de afgelopen wedstrijden is bereikt. “Door de overwinning van afgelopen weekend heeft FC Utrecht een belangrijke cyclus goed afgesloten. Tegen Excelsior, FC Volendam en Fortuna Sittard zijn er zeven punten gepakt. Er zijn negen doelpunten gescoord en slechts drie geïncasseerd. In de afgelopen weken moest het team opstaan en dat is gebeurd.” Ook Pep is blij met de prestaties. Hij kijkt tot slot hoopvol naar de toekomst. “Volgende week moet onze rood-witte trein tegen FC Twente door gaan denderen. Een puntje in Enschede zou al een hele knappe prestatie zijn. De Tukkers zijn normaal gesproken beter, maar misschien heeft Ron Jans wel een tactisch meesterplan bedacht tegen zijn oude werkgever.”