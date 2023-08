Pep en Frans zien FC Utrecht onderaan bungelen: ‘Het wordt tijd dat Nick Viergever in het circus gaat werken’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Nul punten, een laatste plaats in de competitie en geen gescoorde doelpunten. Het zijn de pijnlijke feiten voor FC Utrecht na de eerste twee competitiewedstrijden. De eerste wedstrijd voor eigen publiek werd zondag met 0-2 van sc Heerenveen verloren. Bij Pep en Frans is het optimisme omgeslagen in pessimisme. De broers maken zich zorgen over het gebrek aan doelpunten en ergeren zich mateloos aan twee ervaren spelers.

“In de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen is te verwachten dat alle spelers tot op het bot gemotiveerd zijn om te winnen. Daar was niks van te zien”, zo begint Frans. “Om de eerste wedstrijd voor eigen publiek goed te beginnen lag er een prachtige nieuwe grasmat in het stadion. Het was ook te zien dat de spelers daardoor beter voetbalden dan vorig seizoen. Dan gaat het in dit geval alleen wel om de tegenstander.” Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “Vorige week was iedereen, ondanks een nederlaag tegen PSV, positief gestemd. In Eindhoven ging FC Utrecht strijdend ten onder, maar afgelopen weekend stortte alles in elkaar. Als een stel lamlendige zomeravondvoetballers struinden de spelers over het veld. Het was schrikbarend slecht en onprofessioneel.”

Kip zonder kop

Frans heeft zich vooral gestoord aan de tweede helft. Twee ervaren krachten hadden daarbij een negatieve hoofdrol. “Het wordt tijd dat Nick Viergever in het circus gaat werken. De centrale verdediger loopt de honderdmetersprint niet zonder een wandelstok en bij de eerste tegengoal leek hij op een zeeleeuw die op een bal wilde balanceren. Ook Jens Toornstra liet een clownesk stukje circustheater aan het publiek zien. Als een kip zonder kop rent hij over het veld en levert hij de meeste ballen bij de tegenstander in. Trainer Michael Silberbauer kan beter zelf zijn voetbalschoenen weer uit de kast halen. Hij heeft in negentig minuten tijd meer meters langs de lijn gemaakt dan Toornstra in de afgelopen twee wedstrijden bij elkaar.”

Het positieve gevoel van vorige week is door de nederlaag tegen de Friezen totaal verdwenen. Pep maakt zich vooral zorgen om de aanvallende problemen. “In twee wedstrijden is er nog geen doelpunt gemaakt. Dat is een kleine nachtmerrie. De aanvalspatronen zijn van een amateuristisch niveau en het spelsysteem is ingericht op een bevlieging van Tasos Douvikas. Als de Griekse topschutter, van vorig seizoen, deze transferperiode nog vertrekt zijn we gegarandeerd tien doelpunten kwijt. Sander van de Streek stond ook elk seizoen garant voor tien doelpunten, maar ook hij is vertrokken. In deze selectie is er geen speler aan te wijzen die dat gat kan opvullen.”

Gebrek aan communicatie

Niet alleen op het voetbalveld werden er fouten gemaakt. Ook buiten de lijnen zag Frans een mankementje. “De stadionspeaker was ook niet scherp tijdens deze wedstrijd. De beste man wordt blijkbaar niet in de rust betaald. Tijdens de pauze van de wedstrijd kwamen er mensen het veld op en werden er spandoeken omhoog gehouden langs het veld. Het is vrij gebruikelijk om toe te lichten wat die mensen precies gaan doen. Nu werd er niks gezegd en snapte niemand waarom deze supporters het veld mochten betreden. Een mooi gebaar sneuvelde in schoonheid door een gebrek aan communicatie. Wat dat betreft zitten de omroeper en de spelers op één lijn met elkaar.”

Knikkende knieën

FC Utrecht beleeft op zijn zachts gezegd een valse start. Pep en Frans vinden het te vroeg om keiharde conclusies te trekken. Toch spreekt Pep zijn zorgen uit. “Het voelt alsof we zijn gebleven waar het vorig jaar is geëindigd. Het spel maken is voor FC Utrecht onmogelijk en het team kan geen stabiel niveau op de mat leggen. PEC Zwolle, Feyenoord en Heracles zijn de volgende tegenstanders. Er is geen peil op te trekken, maar het worden potjes waar spelers en supporters met knikkende knieën heen gaan.” Frans vult zijn broer tot slot nog aan. “Onze club staat laatste, maar het allerergste is dat FC Twente, sc Heerenveen en AZ al zes punten zijn uitgelopen. Deze clubs waren vorig jaar de teams waar de strijd mee werd aangegaan. Zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden is de trieste realistische doelstelling op dit moment.”