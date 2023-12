Pep en Frans zien FC Utrecht opbloeien: ‘Spelers gooien alles in de strijd’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De ongeslagen reeks van FC Utrecht duurt maar voort. Afgelopen zondag won de ploeg van Ron Jans met 0-2 bij Go Ahead Eagles. De Domstedelingen hebben al acht competitiewedstrijden op rij niet verloren en dat stemt Pep en Frans positief. De broers genoten van de wedstrijd en zien eindelijk onoverwinnelijkheid in het team ontstaan.

“Het was een geweldige zondag”, zo begint Pep. “De KNVB had verzonnen dat we om 12.15 in Deventer moesten zijn. Dat betekende voor de supporters dat de wekker stond ingesteld op een tijdstip dat niet was te onderscheiden van dat op een doordeweekse werkdag. Desondanks schrikt dat Utrechters niet af. In het supportershome en Dito lagen diverse broodjes, sapjes en wat fruitsoorten voor ons klaar. Het was echt prachtig dat er op zondagmorgen 08.30 uur zo’n 400 supporters met elkaar zaten te ontbijten en daarna gezamenlijk de bus instapten. Het laat zien hoeveel de club momenteel bij Utrechters losmaakt.”

In Deventer wachtte de strijd met een oud bekende. Trainer René Hake stond niet lang geleden nog aan het roer bij FC Utrecht, maar is nu de eindverantwoordelijke van Go Ahead Eagles. Frans genoot van de overwinning. “Winnen van René Hake is altijd lekker, maar we weten vanuit het verleden al dat die man er niet veel van kan. In zijn Utrecht-tijd verzon hij de gekste opstellingen, maar ook de Go Ahead Eagles-supporters zijn klaar met de hersenspinsels van Hake. Ze gooiden tijdens de wedstrijd kerstbomen over de tribunes, dat is toch een overduidelijk signaal voor een trainer dat de kerstboomformatie van Co Adriaanse verlangd wordt.”

‘Over mijn lijk’-mentaliteit

Sinds de aanstelling van Ron Jans zien de broers dat er een ‘over mijn lijk’-mentaliteit in de ploeg is gekomen. Dat was zondag volgens Pep ook weer te zien. “Onze oefenmeester heeft meermaals aangegeven dat iedereen vervangbaar is. Hij maakt er geen probleem van om wekelijks met een andere basisopstelling te spelen. Dat heeft alle spelers enorm getergd. Neem bijvoorbeeld Hidde ter Avest. Hij lag in de eerste helft aan de rand van het veld met zijn buik op de grond. De bal lag vlak bij hem en met gevaar voor eigen leven dook hij als een rups naar de bal toe. Ook Nick Viergever deed er alles aan om doelpunten te voorkomen. Met zijn geslachtsdeel blokte hij meermaals een gevaarlijk schot. Als spelers zelfs hun piemel in de strijd gooien, dan maakt een trainer echt iets los.”

Ondanks de passie, strijd en inzet kreeg FC Utrecht het in de slotfase van de wedstrijd nog lastig. Frans zag zijn ploeg gered worden door keeper Vasilios Barkas. “FC Utrecht heeft op dit moment de beste keeper van Nederland. Barkas pakt wekelijks punten en als we hem niet hadden gehad, stond de ploeg nog steeds op een degradatieplek. Deze man heeft magneetjes in zijn handschoenen en daar moet het publiek nog maar even van genieten. Hij zal aanstaande zomer niet te behouden zijn.”

Anonieme tip

Door de goede prestaties en resultaten gaat Frans langzaam met een opgewonden gevoel richting de winterstop. Desondanks was er afgelopen week ook minder positief nieuws. Er werd naar buiten gebracht waarom de supportersbussen voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam (06-10-2023) werden teruggestuurd. De aanleiding: een anonieme tip van een Volendam-supporter waarin werd gezegd dat een groepje Utrechters verschuild zat in het Volendamse Marinapark. Frans vindt de besluitvorming belachelijk. “Er is op basis van een anonieme en ongeverifieerde tip vierhonderd FC Utrecht-supporters een avondje voetbal door de neus geboord. Dat mag niet ongestraft blijven.”

Ook Pep snapt niks van de besluitvorming. “De palingpolitie heeft niet eens even bij het Marinapark gekeken en gecheckt of de tip serieus was. Het besluit is genomen op basis van speculatie en bangmakerij. Het is de wereld op zijn kop. FC Utrecht kan volgende week zomaar nog in het linker rijtje eindigen, maar dan moet eerst RKC verslagen worden. Wellicht kunnen enkele supporters zaterdagochtend bij de autoriteiten aangeven dat RKC’er Michiel Kramer met een groepje Waalwijkse supporters de krokettenkramen in Stadion Galgenwaard gaat bestormen. Ben benieuwd of zij dan ook thuis moeten blijven.”