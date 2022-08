Pep en Frans zien FC Utrecht weer falen: ‘In het veld snapt geen enkele speler wat die aan het doen is’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Opnieuw kon FC Utrecht niet overtuigen waardoor FC Emmen de drie punten in eigen huis wist te houden. De competitiestart is een nachtmerrie voor iedere supporter. Pep en Frans worden er moedeloos van. Ze missen beleving, plaatsen hun vraagtekens bij de speelstijl en adviseren om alle spelers volgende week een ‘papadag’ te laten inplannen.

“In het leven hebben twee dingen mijn grenzeloze liefde: mijn zoon en onze club. Al jarenlang probeer je als vader de clubliefde op je zoon over te brengen, maar inmiddels vertellen steeds meer mensen mij dat de opvoeding van mijn kind is mislukt. ’Je wil toch het beste voor je kind? Dan laat je hem toch niet supporter worden van FC Utrecht?’”, zo begint Pep.

Frans neemt het stokje over en begint met een analyse van de blamage. “In het veld snapt geen enkele speler wat die aan het doen is. Ze beginnen wederom in een 5-3-2 formatie, na een halfuur spelen wordt alles omgegooid maar is het spel allesbehalve beter. Als klap op de vuurpijl vertelt onze trainer dan ook nog dat de sfeer binnen de groep wel goed is. Als je niet van Cambuur en RKC weet te winnen en er heerst een goede sfeer dan mag iedereen zich behoorlijk schamen.”

Pep vult zijn broer aan. “De hele voorbereiding probeert Henk Fraser zijn geliefde formatie erin te slijten bij de spelers, maar na drie wedstrijden ziet iedereen dat het niet werkt. Waarom wordt er niks anders verzonnen? Er zitten tien mannen op de bank die tot de technische staf behoren. Waarom grijpt niemand dan in?”

Losse flodders en buitenkansjes

Ondanks dat de spelers op het veld de wanprestatie leveren, plaatst Pep ook zijn vraagtekens bij het huidige technische beleid. “Uiteindelijk is Jordy Zuidam verantwoordelijk voor de kwaliteit van de selectie. Het lijkt erop dat hij hierin alles zelf beslist. Afgelopen zomer werd Fraser aangesteld. Dan moet er onderling overlegd zijn welk tactisch plan hij wil hanteren. Vervolgens moeten er op basis van die gedachte spelers worden gekocht, maar Zuidam heeft het voor elkaar gekregen om enkel losse flodders en buitenkansjes bij elkaar te sprokkelen.”

“Fraser mag er nu iets van maken. Zo zou het niet moeten werken. Dat is niet het enige wat lachwekkend is bij FC Utrecht. De oefenmeester heeft verzonnen dat de selectieleden de documentaire over Atlético Madrid-trainer Diego Simeone moeten kijken, omdat ze een bepaald geloof moeten krijgen. Als dat niet werkt, schijnen ze volgende week naar de kerk te gaan om daar het geloof te zoeken. Het is toch ongelofelijk! Ga eens arbeid verrichten voor je centen. Het zijn voetballers, laat ze voetballen. Tijdens de wedstrijden worden er tientallen fouten gemaakt. Ga eens op die aspecten van het voetbal trainen en daarna lekker filmpjes kijken.”

Papadag

Pep en Frans nemen de strafmaatregelen voor de spelers niet serieus. Toch denkt Frans wel dat de maatregelen voor de supporters succesvol kunnen zijn. “De komende week gaan we de documentaire toch kijken. Niemand gelooft dat dit team een goed resultaat gaat halen tegen Ajax en wellicht kan de film de huidige pijn wat verzachten. We doen er lacherig over, maar het is eigenlijk triest. FC Utrecht is al tien weken aan het trainen en enige vormen van visie of verbetering zijn niet te ontdekken. Het team had een gunstig speelschema, maar daar is absoluut geen gebruik van gemaakt.”

Pep doet het slotwoord van deze week en kijkt ook somber naar de volgende wedstrijd. “Ajax is normaal beter, maar misschien is het een wedstrijd waar toch een punt gepakt kan worden. Potjes tegen Amsterdammers zijn wedstrijden op zich en als het goed valt kan dat het startschot zijn van een goede periode. Mocht deze week op de training de sfeer nog steeds goed zijn en blijken dat de documentaire niet aanslaat, dan adviseren we de jongens om zondag allemaal een papadag in te plannen en thuis te blijven, want met deze instelling wordt het niks.