Pep en Frans zien FC Utrecht winnen: ‘Werkethiek zal ook PVV-Kamerleden bevallen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De interlandperiode zit er weer op en de eredivisie is daarom hervat. FC Utrecht reisde afgelopen zondag af naar Rotterdam en versloeg Sparta met 1-2. Pep en Frans zijn blij dat het clubvoetbal weer terug is, zien in Tobias Lauristen de ideale FC Utrecht-spits en vermoeden dat er veel SP-stemmers in de selectie rondlopen.

“De doodsaaie interlandwedstrijden zitten er eindelijk weer op”, zo begint Pep “Het clubvoetbal is terug en dat is toch wel het lekkerste wat er is. Gelukkig zijn er nog genoeg zaken waar de supporters zich aan ergeren. Nou Franssie trap hem maar af.” Frans reageert. “Een snelle goal, drie punten en aansluiting vinden met de middenmoot van de competitie. Dat is de samenvatting van een fantastische voetbaldag. Het probleem is alleen dat het Utrechtse voetbal van geluk aan elkaar hangt. Het is beangstigend dat doelman Vasilios Barkas de beste man van het veld was en we een scrimmagedoelpunt nodig hadden om te winnen.”

Op de bus wachten

Ook Pep vindt dat Barkas hoogstpersoonlijk de overwinning heeft veiliggesteld. Desondanks vertoont de Griekse doelman wel steeds meer vervelende trekjes. “Zonder Barkas had FC Utrecht met de rust al op een dikke achterstand gestaan. Onze ballenvanger moet alleen wel stoppen met dat achterlijke tijdrekken. Na iedere bal die hij vangt, gaat hij uitgebreid op de grond liggen en als hij een doeltrap neemt lijkt het alsof hij op de bus staat te wachten. Ironisch genoeg deed hij dit allemaal al bij een 1-1 tussenstand. Keeperstrainer Harald Wapenaar moet hem deze streken echt afleren.”

Er was ook goed nieuws. De winnende treffer kwam van het hoofd van Isac Lidberg. Daarmee maakte de Zweed zijn eerste Utrechtse competitietreffer. Pep hoopt dat hij nu los is, maar heeft een hard hoofd in meer doelpunten. “Lidberg is een gozer van 1,90 meter. Een grote sterke jongen als hij moet daarom als aanspeelpunt spelen. Dat is helaas totaal niet wat hij kan. Elke bal springt van zijn voet, hij heeft de draaicirkel van een olieplatform en hij mist elke vorm van basistechniek. Het was daarom jaloersmakend om naar Sparta-spits Tobias Lauritsen te kijken. Die man is ook groot, maar heeft een verfijnde techniek. Hij bespeelt altijd de juiste ruimtes en is door de lucht enorm dreigend. Dat is precies wat FC Utrecht nodig heeft.”

PVV en buitenlandse spelers

De overwinning van FC Utrecht was niet het enige grote nieuws. Afgelopen week was ook de periode waarin Nederland massaal naar de stembus ging voor de Tweede Kamerverkiezingen. De PVV werd de grootste partij en dat zorgde toch voor schrik bij Ron Jans, volgens Pep. “Jans is met een aantal buitenlandse jongens uit de selectie in gesprek gegaan. Hij heeft bijvoorbeeld Zakaria Labyad hoogstpersoonlijk laten weten dat hij welkom is bij de club. Jans is een aimabele man, maar dit is allemaal wel een beetje overdreven. Een voetbaltrainer wordt aangesteld om zich met het voetbal te bemoeien en niet om de Nederlandse politieke verkiezingsuitslag te duiden.”

Frans reageert op zijn broer. “In de basisopstelling van afgelopen weekend stonden meer buitenlandse jongens opgesteld dan Nederlanders. Alle buitenlandse spelers betekenen dus veel voor ons cluppie. Daar hoeft geen enkele FC Utrecht-speler aan te twijfelen. Daarbij waren ook de buitenlandse invallers zeer gedreven. Othmane Boussaid bracht enorm veel energie in het team. Ook in de laatste minuten van de wedstrijd was hij niet te beroerd om een verdedigende sprint van vijftig meter te maken. Die werkethiek zal ook de Kamerleden van de PVV enorm bevallen. Dus om even in Wilders-termen te spreken: “Die mogen voorlopig blijven.”

Socialistische sfeer

Ook Pep denkt tot slot dat de spelers zich niet al te veel zorgen moeten maken om de politieke stemming in Nederland. “De buitenlandse jongens hoeven niet wakker te liggen. Binnen FC Utrecht is vooral de SP erg in trek. Al jarenlang spelen we sociale dienst voetbal en geven we de punten gratis weg. Ook binnen de directie heerst er een socialistische sfeer. Er wordt miljoenen aan kleinere clubs betaald om matige spelers over te kopen. We denken in Utrecht altijd eerst aan een ander, dus als een speler zich ergens thuis moet voelen dan is het wel in Stadion Galgenwaard.”