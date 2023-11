Pep en Frans zien Mats Seuntjens steeds verder afdrijven: ‘Hij gooit niet langer de beuk erin’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een drukke week voor FC Utrecht. Dinsdagavond won de ploeg van Ron Jans nog van RKC in de KNVB Beker en afgelopen weekend speelde het in competitieverband gelijk tegen FC Twente. Pep en Frans denken dat er meer mogelijk was tegen de Tukkers, verafschuwen RKC’er Michiel Kramer en zien Mats Seuntjens buiten de Utrechtse boot vallen.

“We klimmen heel erg langzaamaan uit de kelder van de Eredivisie”, zo opent Frans. “Een puntje tegen FC Twente is geen schande. Gezien de vorm van de Twentenaren leek een gelijkspel het maximaal haalbare. Desondanks had er na negentig minuten voetbal meer ingezeten.” Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “Door de rode kaart van Michal Sadílek speelde FC Utrecht een half uur tegen tien Twentenaren, maar met een mannetje meer werden er slechts twee halve kansen gecreëerd. Deze wedstrijd was een unieke kans om bonuspunten te verzamelen.”

Pep wil nog verder ingaan op de remise van afgelopen zondag. Hij heeft zich in de slotminuten namelijk zitten verbijten. “Onze club kreeg in een van de allerlaatste minuten een vrije trap op een prachtige plek, maar uitgerekend Yannick Leliendal mocht die bal trappen. Degene die binnen de technische staf verantwoordelijk is voor de vrije trappen, moet echt een weekje vakantie boeken. Hoe kan een jonge jongen, die enkele weken geleden zijn eerste wedstrijd speelde, de belangrijkste spelhervatting van de wedstrijd voor zijn rekening nemen?”

Koopoptie

Ondanks de kritiek van Pep ziet Frans het team wel steeds verder groeien. Vooral defensief wordt er volgens hem orde op zaken gesteld. “Achterin begint er langzaam vertrouwen te ontstaan. Hidde ter Avest doet nooit gekke dingen, Leliendal gaat steeds meer meedoen in het aanvalsspel en Mike van der Hoorn en Modibo Sagnan staan hun mannetje. Daarbij heeft de club met controleur Oscar Fraulo een nieuwe groeibriljant in huis. Een speler die pas negentien jaar is en zo snel zijn stempel kan drukken op een team, is een grote. Hij scoort erg makkelijk, is agressief in het verdedigen en hij heeft een goede pass in de benen. Het is te hopen dat Jordy Zuidam erg snel zijn koopoptie gaat lichten.”

Ordinaire schoppartijen

De Domstedelingen lijken stapje voor stapje de goede richting op te gaan. Afgelopen dinsdag wonnen de mannen van Ron Jans in de eerste ronde van de KNVB Beker ook al met 3-2 van RKC. De wedstrijd deed Frans goed. “Tegen RKC speelde de ploeg in de eerste dertig minuten geweldig. Het was veruit het best vertoonde voetbal van het seizoen. Helaas werden de prestaties overschaduwd door de schandalige charges van Michiel Kramer.” Pep vult zijn broer aan. “Kramer is een markant figuur die zich afzet tegen de doorsnee voetballers. Daarbij zit er alleen wel een flinke steek bij hem los. Hij schopt geregeld tegenstanders de wedstrijd uit en maakt er een spelletje van om dat achteraf voor de camera te ontkennen. Wellicht kan de tuchtcommissie van de KNVB nog ingrijpen en hem een zelfregulatie cursus opleggen.”

Naast Michiel Kramer viel ook de spits aan Utrechtse zijde op. Isac Lidberg scoorde eindelijk zijn eerste treffer voor de club. Volgens Pep is dat mooi nieuws voor de Zweed, maar tegelijkertijd een harde boodschap voor nieuwkomer Mats Seuntjens. “Na acht wedstrijden is duidelijk dat Ron Jans elke week een keuze maakt uit een vaste groep van veertien spelers. Het valt daarbij steeds meer op dat Seuntjens daarbuiten valt.” Frans reageert op deze constatering. “Seuntjens is een geweldige voetballer, maar het blijkt geen typische FC Utrecht-speler te zijn. Hij laat zijn koppie hangen en gooit niet langer de beuk erin als het allemaal even stroperig loopt. Bart Ramselaar en Zakaria Labyad staan inmiddels zelfs hoger in de pikorde, terwijl zij de afgelopen maanden met langdurige blessures afwezig waren.”

Passieloos tijdperk

Tot slot trekt Pep nog een voorzichtige conclusie, want ondanks onnodig puntverlies is hij positief gestemd over de huidige status. “Ron Jans heeft in een korte tijd van De Galgenwaard weer een heksenketel gemaakt. Passie, strijd en beleving zijn weer de voorwaardes voor een middagje Galgenwaard. De spelers leveren iedere week meer energie en dus kunnen we het passieloze tijdperk van Michael Silberbauer volledig achter ons laten.”