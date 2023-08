Pep en Frans zijn terug van weggeweest: ‘FC Utrecht komt als absolute winnaar uit de zomerstop’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De vlag kon uit voor Pep en Frans, want afgelopen weekend begon de Eredivisie weer. FC Utrecht beleefde helaas een valse start en verloor met 2-0 van PSV. Ondanks het verlies zijn de broers positief gestemd over hoe hun club uit de zomer is gekomen. Ze zagen een strijdend team, genoten van de nieuwe aankopen en spreken hun waardering uit voor het indrukwekkende eerbetoon dat de club gaf aan een overleden supporter.

“Alle meegereisde FC Utrecht-supporters hebben zich zaterdagmiddag kostelijk vermaakt”, zo begint Pep. “Er stond een team op het veld dat speelde met lef, strijd en druk vooruit. Het zijn aspecten van het voetbal die de supporters vorig jaar weinig hebben gezien. Er is dan wel verloren, maar de jongens hebben een leuke pot gespeeld tegen een absolute titelkandidaat. Vorig seizoen werd er nog met 6-1 van de Eindhovenaren verloren. In deze editie zijn we niet door PSV weggespeeld. Er zijn stappen in de goede richting gezet. Dat geeft houvast.”

25 oktober 1980

Ook Frans is erg blij met wat hij heeft gezien. Al denkt hij wel dat er iets meer in had gezeten. “FC Utrecht won in competitieverband voor het laatst in 1980 bij PSV. Een nederlaag was voorafgaand aan de wedstrijd dus al ingecalculeerd. Het is dan wel pijnlijk om te zien dat Victor Jensen onze ploeg op voorsprong moest zetten. Tasos Douvikas ging in de eerste helft op het Eindhovense doel af en kon de bal afleggen, op de volledig vrijstaande, Jensen. Die kon de bal gegarandeerd tegen de touwen schieten, maar de Griek ging kansloos voor eigen succes. Een voorsprong had voor een andere wedstrijd kunnen zorgen.”

Frans wil nog verder inzoomen op de topscorer van vorig jaar. Tegen veel verwachtingen in stond Douvikas gewoon aan de aftrap van het nieuwe seizoen. “Het is augustus en de transfermarkt is nog ruim twee weken open. Langzaamaan gaan de competities overal starten. Er zijn straks clubs uit Engeland, Duitsland of Spanje die tegenvallend gaan presteren en te weinig goals maken. Door een slechte competitiestart raken er clubs in paniek en gaan nog op zoek naar een veel scorende aanvaller. Uiteindelijk komen die ploegen echt nog wel bij onze Griekse topschutter terecht.”

Volwaardige linksback

Terwijl Douvikas straks wellicht vertrekt, heeft technisch directeur Jordy Zuidam niet stilgezeten. Gedurende de zomer werden onder andere Souffian El Karouani, Mats Seuntjens en Marouan Azarkan aangetrokken. Daar bleef het niet bij, want ook de gehuurde Can Bozdogan, Modibo Sagnan en Vasilis Barkas werden definitief ingelijfd. Pep is blij met het aankoopbeleid. “De supporters klagen vaak over de werkwijze van Jordy Zuidam, maar in deze transferperiode heeft hij allemaal gerichte aankopen gedaan.” Frans is het eens met zijn broer. “Vooral El Karouani heeft aangetoond een directe meerwaarde te zijn. Er is eindelijk weer een volwaardige linksback in de selectie. Vorig jaar moest Mark van der Maarel op die plek het vuile werk opknappen. Met alle respect, maar dat was een tijdelijke oplossing. Van der Maarel is geen linksback waar FC Utrecht de zesde plaats mee verovert.”

FC Utrecht onverslaanbaar

Ondanks dat er een euforische stemming heerst bij de broers, was het de afgelopen periode niet alleen maar feest. Twee weken geleden dwaalde een 11-jarig meisje over het Herculesplein. Achter haar reed een rouwwagen. In die auto lag haar 51-jarige vader, die kort daarvoor geheel onverwachts was overleden. Samen gingen ze altijd naar FC Utrecht en een van haar eerste vragen toen haar vader overleed was: “Hoe kan ik nu nog naar FC Utrecht toe?” Als laatste eerbetoon werd de rouwstoet langs stadion Galgenwaard geleid. Bij het aanrijden van de stoet liet het personeel van FC Utrecht de pennen vallen, liep de straat op, vormde een erehaag en stak fakkels aan. Pep wil tot slot stilstaan bij dit eerbetoon. “Als supporter vervloeken we soms het voetbal van de club, maar onze FC heeft afgelopen zomer wederom bewezen dat het voor meer staat dan alleen voetbal. Het personeel van de club heeft het meisje nog iets tastbaars gegeven. FC Utrecht komt als absolute winnaar uit de zomerstop. Ook dit jaar worden we geen kampioen, maar hierin zal niemand ons ooit verslaan.”