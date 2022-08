Pilot gemeente Utrecht zege voor aikidovereniging Jiki Shin Kan: ‘Hele zomer doortrainen’

Voordat de leden van Jiki Shin Kan de gymzaal betreden maken ze een kleine buiging in de deuropening. Ze beoefenen de Japanse krijgsdiscipline Aikido, een vorm van martial arts waarbij alle technieken draaien om afweer en verdediging. Een foto van Morihei Ueshiba, de ontwikkelaar van de sport, wordt hoog op een randje tegen de muur gezet. Voordat de training begint knielen de aikidoka’s gezamenlijk in zijn richting.

Het is voor het eerst dat stichting Jiki Shin Kan ook zomers kan trainen. Het ledenaantal is teruggelopen, waardoor het tijdens de vakantieperiode moeilijk kan zijn om de kosten van de trainingen te dekken. Dat het nu wel kan, is te danken aan een pilot van de gemeente: gymzalen en sporthallen in de stad worden deze zomer met 50 procent korting verhuurd. Het doel is sporten en bewegen zo ook tijdens de zomer te stimuleren.

“De afgelopen twee jaar hebben we al veel trainingen moeten missen. Dat was niet makkelijk voor de vereniging”, zegt Djamal Tebbal, secretaris van de vereniging. “Daarom is het nu extra fijn dat we ook zomers door kunnen trainen. Ook als de opkomst door vakanties minder is, kan de les met de korting nog financieel uit.”

Wethouder Eva Oosters is ook tevreden over de pilot. “Verschillende verenigingen maken al gebruik van de kortingsregeling en bieden daarmee nu ook in de zomer lessen en trainingen. Dat vind ik super. Zo blijft het voor jong en oud mogelijk om in de zomer te sporten en te bewegen. De zalen van de gemeente bieden heel veel sport- en spelmogelijkheden. Ik raad iedereen dan ook aan van de korting gebruik te maken.”

Iedere Utrechter kan van de regeling gebruikmaken. De huurprijs voor verenigingen en maatschappelijke doeleinden is gereduceerd. Deze zomer duurt de pilot tot 21 augustus. Ook in de zomer van 2023 zullen de sportaccommodaties van de gemeente met 50 procent korting te huren zijn.

Aikido

Stichting Jiki Shin Kan Utrecht geeft al zo’n dertig jaar Aikido lessen. Aanvallende gevechten en competitie zul je in de dojo niet snel vinden. “Aikido draait niet om winnen of verliezen, maar om de vooruitgang van de beoefenaar”, zegt leraar Erik van oorschot. “Alle technieken die geleerd worden, zijn puur bedoeld voor zelfverdediging. Het is een combinatie van sporten als Jiu Jitsu en Judo. Daarnaast speelt ook zen een grote rol. Het doel is om een aanval effectief en kalm af te kunnen slaan. Balans en weten waar je kracht zit speelt daarbij een grote rol.”

Een van de oefeningen van dinsdagavond laat dit goed zien. Met een kleine beweging, een trekje aan een arm en een buiging van een knie wordt een aanvaller op de grond gewerkt. Soms gaat het met een stille koprol, maar de geoefende leden vliegen zonder de grond te raken over de kop en landen toch zonder zich te bezeren op de mat.

Om meerdere soorten aanvallen te simuleren, worden als lesinstrumenten ook houten zwaarden, dolken en stokken gebruikt. De verdedigingstechniek die dinsdag werd uitgelegd onderstreepte wederom de bedachtzaamheid achter de sport. “Wie van jullie heeft natuurkunde gehad?” Vraagt leraar Dave van den Heuvel aan de zaal. “Als je jezelf verdedigd tegen een wapenstok, moet je die altijd bij het uiteinde aan jouw kant vastpakken, dan werkt het als een hefboom, waardoor je meer kracht kan zetten dan degene die je aanvalt.”

“Met de goede techniek, ben je met aikido veel sterker dan je op het eerste gezicht zou zeggen”, zegt van den Heuvel. “Ik heb kleine vrouwtjes de grootste kerels omver zien gooien alsof het niets was.” Een verhaal dat hij vaak verteld zal hebben. Maar wat tijdens de training dinsdagavond het vaakst herhaald werd, was: “Vergeet geen water te drinken”, want ook al duurt de training tot half tien, buiten is het nog steeds zomers warm.