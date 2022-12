Plan voor tijdelijke sporthal aan de Loevenhoutsedijk in Utrecht

De gemeente Utrecht wil graag een tijdelijke sporthal bouwen aan de Loevenhoustedijk. Dat is de conclusie van een maandenlang onderzoek naar de beste locatie. Er is in Utrecht in meerdere wijken een tekort aan goede binnensportlocaties.

De nieuwe locatie moet een multifunctionele trainingssporthal worden. Het gaat om een tijdelijke locatie en de sporthal wordt demontabel. Vooral in de avonden in de wintermaanden is er een tekort aan binnensportlocaties in Utrecht.

De gemeente gaat nog in overleg met omwonenden over de precieze uitwerking van het plan. De aanbesteding moet in december beginnen en zodoende moet de hal volgend jaar in augustus klaar zijn. Overigens zitten daar nog wel onzekerheden aan vast. Er zit een flinke wachttijd op de noodzakelijke zwaardere elektra-aansluiting. Ook de levering van materialen kan langer duren dan gewenst. Om de sporthal te realiseren is 2,1 miljoen euro nodig.