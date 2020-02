Pover FC Utrecht neemt puntje mee uit Venlo

In een bijzonder matige wedstrijd bij en tegen VVV-Venlo, heeft FC Utrecht zondag met 1-1 gelijkgespeeld. Beide goals werden gescoord vanaf de strafschopstip. Daarbij mocht vooral Simon Gustafson van geluk spreken, hij kreeg na een aanvankelijke misser een herkansing van scheidsrechter Dennis Higler.

Het duel in De Koel stond in schril contrast tussen de eerdere ontmoeting tussen beide clubs in Stadion Galgenwaard. Destijds creëerde FC Utrecht kans na kans, maar was het VVV-Venlo dat met het nodige geluk de drie punten mee naar huis nam. Zondag in Venlo waren de kansen van beide ploegen op de vingers van één hand te tellen.

Te laag tempo

De ploeg van John van den Brom speelde zonder bezieling en in een veel te laag tempo om het de thuisploeg lastig te kunnen maken. Maar als dan eens een snelle combinatie tot stand kwam, was er wel gelijk wat dreiging. Zo kwam Leon Guwara op links enkele keren goed door en zorgden Mark van der Maarel en Urby Emanuelson met fraaie steekpasses dat Václav Černý, hij verving de geblesseerde Gyrano Kerk in de basisopstelling, en Simon Gustafson voor gevaar konden zorgen. Maar verder was het allemaal erg pover wat FC Utrecht liet zien.

VVV-Venlo kwam vlak na rust op voorsprong toen een voorzet via het hoofd van Sean Klaiber op zijn arm belandde. Scheidsrechter Higler wees naar de stip en de van Vitesse gehuurde Oussama Darfalou maakte geen fout in de 51e minuut, 1-0. De Algerijnse spits had even later 2-0 moeten maken na een ketser van Zoet, maar Darfalou mikte naast het lege doel.

Driedubbele wissel

De duidelijk ontevreden Van den Brom greep na een uur in met een driedubbele wissel en bracht Jean-Christophe Bahebeck, Bart Ramselaar en Adam Maher in de ploeg voor Issah Abass, Černý en Mark van der Maarel. Emanuelson, die als één van de weinige spelers aan de kant van FC Utrecht een goede wedstrijd speelde, zakte een linie terug en kwam centraal achterin te spelen.

Vooral de loopacties van Ramselaar zorgden in het restant van de wedstrijd voor wat meer dreiging richting het doel van Thorsten Kirschbaum, die tot dan toe een rustige middag had. Bij één van de schaarse aanvallen van FC Utrecht raakte verdediger Christian Kum de bal met een hooggeheven arm en mochten ook de bezoekers vanaf elf meter aanleggen.

Herkansing

Gustafson miste in eerste instantie, een zeldzaamheid, maar enkele minuten na die misser kreeg hij op advies van de VAR een herkansing. Kum liep bij de strafschop te vroeg in en veroverde vervolgens de rebound, was de lezing van de arbitrale leiding. In tweede instantie faalde FC Utrechts aanvoerder niet en zodoende blijft een fraaie statistiek intact: FC Utrecht miste sinds 2014 geen van de in de Eredivisie toegekende strafschoppen.

In het restant van de wedstrijd zette FC Utrecht nog wel aan, maar tot echt grote kansen kwam het niet. Daar zou het ook eigenlijk geen recht op hebben gehad, daarvoor was het spel te pover en de inzet te gering. Zo beaamden ook Emanuelson en Sander van de Streek, die na het duel voor de camera van DUIC Sport verschenen.

Zondag ontvangt FC Utrecht in de eigen Galgenwaard aartsrivaal Ajax. Wil het kans maken tegen de ploeg van Erik ten Hag, dan zal het behoorlijk meer strijd, passie en inzet moeten laten zien dan zondag in Venlo.