Rake klappen en hoge trappen – Glory bewijst: kickboksen leeft in Utrecht

De Central Studios waren zaterdagavond 29 februari het decor van een groots schouwspel. De internationale kickboksorganisatie Glory deed Utrecht aan met de 75e editie van de reeks kickbokswedstrijden die het sinds 2012 organiseert. Gladiatorengevechten waarin rake klappen worden afgewisseld met hoge trappen. Kortom: een avondje matten op topniveau, met een duidelijk Utrechts tintje.

Ruim twee maanden nadat Rico Verhoeven en Badr Hari in een uitverkocht Gelredome in Arnhem met ‘het gevecht van de eeuw’ de immense populariteit van de kickbokssport nog maar eens hadden aangetoond, stond het volgende evenement van kickboksorganisatie Glory alweer op de planning: Glory 75. Ook deze keer werd gekozen voor een locatie in Nederland, het land dat het kickboksen al decennialang domineert. Net als bij Glory 65 in mei 2019 waren de Central Studios in kickboksstad Utrecht de plaats van handeling.

De spanning is de hele avond voelbaar op de afgeladen tribunes van de evenementenlocatie aan de Gietijzerstraat in Utrecht Zuilen. Het gemêleerde publiek, dat flink betaald heeft voor een toegangskaartje, leeft gepassioneerd mee met hetgeen zich afspeelt in de indrukwekkende ring middenin de zaal. De ene na de andere afgetrainde vechtsporter die na de met muziek begeleidde ring walk het – na verloop van tijd – bebloede canvas betreedt, wordt welkom geheten met applaus en gejoel. Geluiden die opnieuw klinken na elke trap of stoot die het lichaam van de tegenstander raakt gedurende de drie ronden van een gevecht.

De kickboksevenementen van Glory zijn niet geschikt voor toeschouwers met een zwakke maag. Tijdens hun gevechten dragen de atleten in de ring lederen bokshandschoenen die slechts een paar honderd gram wegen. De impact van de blote vuist wordt slechts gedempt door de kussentjes van enkele centimeters dikte die zich op de knokkels van de vingers bevinden. Een klap met zo’n handschoen komt dus nog altijd hard aan en is in veel gevallen genoeg om de tegenstander flink te bezeren. Een goede combinatie van stoten en trappen (met blote voeten) kan een tegenstander bovendien knock-out op het canvas doen belanden. Acht tellen zonder op te staan of meerdere knock-downs in één gevecht betekenen einde partij, iets dat altijd wordt beslist door de dienstdoende scheidsrechter.

Gebroken kaak

Wat de gevolgen van een goed geplaatste stoot kunnen zijn ondervindt de Nederlandse kickbokser Roël Mannaart al na twee minuten in de eerste ronde van zijn gevecht tegen de Litouwse Sergej Maslobojev. Mannaart, die als zwaargewicht bij een andere kickboksorganisatie de wereldtitel binnen sleepte en nu zijn geluk beproeft bij Glory, ontvangt een rechterhoek van zijn tegenstander, waarna bloed uit zijn mond stroomt. “Mijn tand zit los”, beklaagt hij zich duidelijk hoorbaar bij zijn trainer en vader André. Wat daadwerkelijk de schade is blijkt tien seconden later, als hij door Maslobojev voor een tweede keer neer wordt geslagen. Zijn kaak is gebroken. Einde partij.

Het letsel van Mannaart staat niet op zichzelf – tijdens Glory 75 passeert ook een gebroken arm en gebroken neus de revue. Volgens de Utrechtse toeschouwer Faruk (29), die de avond vanaf zijn plek dichtbij de ring volgt, maken zulke gevallen de sport rauw en ongenuanceerd. “Dat één goede stoot zo’n impact kan hebben toont aan hoe dapper je moet zijn om de ring in te stappen”, vertelt hij na afloop van het gevecht van Mannaart. “Dit is de puurste vorm van sport. Man tegen man, hard tegen hard. Geen excuses, gewoon vechten.”

Gevraagd naar welk gevecht hij het meest uitkijkt is Faruk resoluut: “Het gevecht van Beztati. Hij represent Utrecht vanavond en hij doet het altijd goed. Die man heeft slaapmiddel in zijn vuisten”, lacht hij.

The Colosseum Gym

Beztati (22), bijgenaamd ‘The Wonderboy’, is een Surinaams-Marokkaanse Amsterdammer die vecht in de lichtgewicht klasse. Net als een aanzienlijke hoeveelheid kickboksers die vechten bij Glory, traint ook hij bij The Colosseum Gym in Overvecht. De sportschool van Utrechters Daan Kortland en Danny Visser is al jaren een stabiele factor binnen de kickbokswereld en bracht al heel wat wat talent naar de ring. Glory 75 is een thuiswedstrijd voor hen.

De relatief lange (1,90m) Beztati is de rising star van The Colosseum Gym. Beztati won negen van zijn twaalf partijen bij Glory, waarvan twee met knock-out, en draait mee met de top van zijn gewichtsklasse. Vorig jaar oktober kreeg hij in Düsseldorf de kans om de kampioenschapsriem te pakken in een directe confrontatie met de huidige kampioen Marat Grigorian. Dat gevecht ging voor Beztati echter jammerlijk verloren.

Veel tijd om te balen van die uitslag kreeg Beztati niet. “De knop moest snel om”, vertelt hij tijdens de weging in Amsterdam, een dag voor zijn gevecht in Utrecht. “Aan het eind van dit jaar wil ik voor de herkansing gaan en deze keer wél die riem pakken.”

Om daarvoor in aanmerking te komen moet Beztati tijdens Glory 75 winnen van de 27-jarige Fransman Michael Palandré. Volgens trainer Danny Visser een vechter die absoluut niet onderschat mag worden. “Het is een gevaarlijke jongen met behoorlijk wat ervaring”, vertelt hij tijdens de weging. “Na Tijani’s verloren partij in oktober hebben we meteen de focus verlegd naar een nieuwe kans op de titel. We hebben onze trainingen lichtjes aangepast om maximaal voorbereid te zijn op elke mogelijke tegenstander. Palandré is een lastig te nemen drempel, maar we gaan uit van eigen kracht.” Beztati, vol vertrouwen: “Hij is gewoon een volgende tegenstander die ik moet slopen.”

Een dag later is Beztati klaar om zijn woorden kracht bij te zetten. Dat een groot deel van het publiek in Utrecht voor hem is gekomen blijkt wanneer hij de ring betreedt. Begeleid door de klanken van zijn eigen nummer In de Ring, een voortvloeisel uit Beztati’s grootste hobby buiten het kickboksen, zorgen zijn aanhangers vanaf de tribune voor een goede sfeer. En die sfeer blijft goed, want na een uitstekende partij dwingt Beztati zijn tegenstander tot opgave in de tweede ronde. Door de vele geïncasseerde hoge trappen breekt Palandré zijn arm. Winst dus voor Beztati, tot grote tevredenheid van de mensen op de tribunes.

Glory 75 zet Utrecht nog maar eens op de kaart als kickboksstad. Waar Glory normaal gesproken opteert voor Las Vegas en Parijs als locaties voor hun evenementen, lijkt de Domstad inmiddels ook een solide kandidaat. Het vele talent dat hier rondloopt en de belangstelling van het publiek bewijzen: kickboksen leeft in Utrecht.