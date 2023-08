Recordtransfersom voor FC Utrecht: Tasos Douvikas zet carrière voort bij Spaanse Celta de Vigo

FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas vertrekt voor naar verluidt 12 miljoen euro naar de Spaanse club Celta de Vigo. Nog nooit werd er zoveel geld neergelegd voor een speler van FC Utrecht.



Tijdens de transferperiode was er al vaker beweging rond Tasos Douvikas, maar nu is het vertrek van de 24-jarige spits definitief. Het Spaanse Celta de Vigo betaalt een recordtransfersom, waarmee Douvikas de boeken in gaat als duurste FC Utrecht-speler ooit.

Douvikas kwam in het seizoen 2021/2022 van Volos NFC naar FC Utrecht. Hij maakte in zijn eerste seizoen tien doelpunten, maar wist dat in het seizoen erna te overtreffen met 22 doelpunten in 38 wedstrijden. Douvikas werd in dat seizoen als eerste FC Utrecht-speler topscorer van de Eredivisie.

“De ontwikkeling die Tasos in Utrecht heeft doorgemaakt, is enorm. We zagen hem de afgelopen jaren elke maand beter worden. Zijn prestaties spreken voor zich en onderschrijven de groei die hij bij FC Utrecht heeft doorgemaakt”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “Sportief gezien is het vertrek van Tasos uiteraard een aderlating, maar voor de financiële gezondheid van de club is het een heel belangrijke en waardevolle transactie.”