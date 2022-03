René Hake per direct weg als trainer van FC Utrecht

René Hake stopt per direct als trainer van FC Utrecht. Dat heeft de club dinsdagochtend bekendgemaakt. Assistent-trainer Rick Kruys neemt tot het eind van het voetbalseizoen de taken van Hake waar.

Hake begon in 2019 als trainer van Jong FC Utrecht. Toen John van den Brom besloot te vertrekken naar KRC Genk, volgde Hake hem op als hoofdtrainer van het eerste team. Onder leiding van Hake speelde FC Utrecht in totaal zestig officiële wedstrijden.

Ook bereikte het team in het seizoen 2020-2021 de finale van de play-offs om Europees voetbal. Daarin verloor Utrecht echter van Feyenoord. Momenteel staat het team op de zevende plaats in de Eredivisie.

Gesprekken

“De resultaten van het eerste elftal zijn over een te lange periode achtergebleven bij de verwachtingen en ambities die we hebben”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Daar hebben we open en eerlijke gesprekken over gevoerd nu, maar ook de afgelopen periode. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is om de samenwerking stop te zetten.”

Hake zegt op zijn beurt teleurgesteld te zijn over het eind van zijn periode bij FC Utrecht. “Ik had er vertrouwen in dat we de negatieve reeks van de afgelopen tijd konden ombuigen naar een positieve richting het einde van het seizoen. Uiteindelijk ben ik ook iemand die de voetbalwereld kent, en weet dat als de resultaten over een langere periode teleurstellend zijn, uiteraard ook voor mij zelf, dat er dan evaluerende gesprekken volgen met mij als eindverantwoordelijke.”

FC Utrecht zegt tot slot dat beide partijen in ‘goed overleg’ tot deze conclusie zijn gekomen.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.