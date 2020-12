René Hake tekent voor 1,5 jaar contract als hoofdtrainer FC Utrecht

FC Utrecht heeft René Hake aangesteld als hoofdtrainer van het eerste elftal voor het komende 1,5 jaar. De oefenmeester nam afgelopen periode reeds de taken waar als hoofdtrainer van het eerste elftal. Ab Plugboer zal tot het einde van het seizoen aanblijven als hoofdtrainer van Jong FC Utrecht.

Hake heeft een lange staat van dienst bij zowel Eredivisie- als Eerste Divisie clubs. Zo was Hake onder meer hoofdtrainer van FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur. Medio 2019 heeft de in Coevorden geboren trainer de stap gemaakt naar FC Utrecht, waar hij werd aangesteld als hoofdtrainer van Jong FC Utrecht.

Vanaf begin november dit jaar nam Hake de taken van de vertrokken John van den Brom waar als hoofdtrainer van het eerste elftal. Deze periode gaat nu een vervolg krijgen. Naast het doorschuiven van Hake, zal ook Sander Keller definitief doorgeschoven worden als assistent-trainer van het eerste elftal.

“De afgelopen periode hebben we gebruikt om René Hake samen met de staf de kans te geven zijn visie en handelswijze te implementeren bij de eerste selectie”, aldus Technisch Directeur Jordy Zuidam. “We zien een duidelijke lijn terug in met name de teamspirit en karakter van de ploeg. De resultaten in de vorm van punten zijn de afgelopen periode nog niet naar wens, maar we hebben vertrouwen dat dit snel gaat komen.”