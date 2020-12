‘René Hake wordt hoofdtrainer van FC Utrecht’

De huidige interim-trainer René Hake blijft FC Utrecht coachen. Op maandag besprak hij zijn dienstverband met de Utrechtse clubleiding. Zij besloten door te gaan in een langdurige samenwerking. Dat meldt Voetbal International.



In november nam Hake de taken over van toenmalig trainer John van den Brom. Die verwisselde Utrecht voor het Belgische Genk. Hake zou aanvankelijk interim-trainer worden tot aan de winterstop, maar de laatste weken bleek al dat FC Utrecht Hake wel graag als trainer wilde houden.

Naar verwachting tekent Hake een contract voor een langere periode en niet alleen tot aan het eind van het seizoen. Hake had ook al een doorlopend contract bij Jong FC Utrecht lopen.

Eén keer gewonnen

Technisch directeur Jordy Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren zien in Hake een opvolger voor Van den Brom, ook al won FC Utrecht maar één van de negen wedstrijden dit jaar. De spelersgroep laat eveneens weten dat ze door willen met Hake als trainer.

Hake begon zijn carrière in 2010 als eindverantwoordelijke bij FC Emmen. Later kwam hij bij FC Twente en SC Cambuur te werken. In 2019 kwam hij naar FC Utrecht, als trainer van het elftal in de Keuken Kampioen Divisie. Sinds november trainde hij in plaats van John van den Brom.