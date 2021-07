Renovatie Utrechtse sportvelden loopt vertraging op vanwege coronacrisis

De vervanging en renovatie van tientallen Utrechtse sportvelden lopen vertraging op vanwege de coronacrisis. Mogelijk moet de gemeente extra maatregelen nemen om te zorgen dat de competities door kunnen gaan.

De gemeente wil deze zomer een twintigtal (kunst)grasvelden aanpakken en daarnaast ook verschillende banen. De werkzaamheden zijn bewust in de zomerstop gepland zodat de competities er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Het gaat onder andere om velden op de sportparken Zuilense Vecht, Voorveldse Polder en Overvecht Noord.

De werkzaamheden zijn inmiddels op verschillende plekken gestart, maar omdat fabricageprocessen hebben stilgelegen vanwege de coronacrisis zijn er leveringsproblemen. “Ondanks dat we met de verenigingen in gesprek zijn geweest over mogelijke vertragingen is deze situatie voor alle betrokkenen vervelend”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

De problemen zouden met name spelen bij de levering van kunstgrasmatten. Hierdoor worden de velden gemiddeld één tot twee weken later opgeleverd dan eerder is afgesproken met de verenigingen.

Maatregelen

Op de plekken waar vertraging is opgelopen gaat de gemeente kijken of er maatregelen genomen moeten worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vereniging tijdelijk gebruik moet maken van een ander veld. Ook kan in overleg met de KNVB besloten worden om thuiswedstrijden om te zetten in uitwedstrijden.

‘Wij doen er alles aan om die situatie te vermijden, maar realiseren ons ook dat in tijden van wereldwijde verdeling van schaarste vertragingen in levering niet altijd te voorkomen valt. Wij vragen hiervoor begrip en medewerking van alle betrokkenen”, aldus de gemeente Utrecht.