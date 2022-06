Rick Kruys verlaat FC Utrecht om trainer te worden van VVV Venlo

Rick Kruys gaat zijn loopbaan vervolgen in Venlo. Kruys was in de slotfase van het afgelopen seizoen hoofdtrainer bij FC Utrecht en gaat die rol vanaf komend seizoen vervullen bij VVV Venlo. Hij tekent een contract voor twee seizoenen.

De 37-jarige Kruys is geboren en getogen in Utrecht. Hij doorliep dan ook de jeugdopleiding van FC Utrecht, nadat hij al speelde voor USV Holland en USV Elinkwijk. Kruys maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij FC Utrecht en droeg daarna het shirt van Malmö FF, FC Volendam en Excelsior.

Na zijn voetbalcarrière stortte Kruys zich op zijn trainersloopbaan. Hij was jeugdtrainer bij FC Utrecht en raakte al snel betrokken bij het eerste elftal. Sinds januari 2018 was hij assistent-trainer en in de laatste maanden van het afgelopen seizoen was hij hoofdtrainer van FC Utrecht.

“De kans om als eindverantwoordelijke voor de spelersgroep van VVV-Venlo te staan sprak Rick zodanig aan, dat hij bij ons aangaf graag voor deze carrièrestap te kiezen”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “Wij hebben met VVV-Venlo een passende oplossing gevonden voor het nog doorlopende contract van Rick, waardoor hij ook daadwerkelijk de stap naar Venlo kan maken. We bedanken Rick voor zijn jarenlange inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes toe bij het vervolg van zijn loopbaan.”