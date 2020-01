Rico Strieder verruilt FC Utrecht op huurbasis voor PEC Zwolle

FC Utrecht verhuurt middenvelder Rico Strieder de rest van het seizoen aan PEC Zwolle, de club waar afgelopen vrijdag een 3-3 gelijkspel werd behaald. De 27-jarige controleur, die beschikt over een contract tot de zomer van 2021, is in de pikorde ver teruggezakt bij de ploeg van John van den Brom en kan nu minuten maken bij de Blauwvingers.

“Voor Rico is het van belang speelminuten te maken. Wij kunnen hem niet garanderen dat hij die op dit moment bij FC Utrecht kan maken”, verklaart technisch directeur Jordy Zuidam de verhuur op de clubsite. “PEC Zwolle biedt Rico nu een kans op speeltijd in de Eredivisie. Wij wensen Rico veel succes in Zwolle en blijven hem de komende maanden uiteraard volgen.”

Strieder kwam in de zomer van 2015 over uit de opleiding van Bayern München, waar hij samenwerkte met Erik ten Hag. Bij FC Utrecht speelde hij tot nu toe 108 wedstrijden, waarvan vijf in de huidige voetbaljaargang.