Roeiconvenant ondertekend: ‘Het behoud van roeisport voelt nu als gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Drie Utrechtse roeiverenigingen en de gemeente hebben maandag het convenant ondertekend waarin afspraken staan over de toekomst van de sport. In het document staat onder meer dat het Merwedekanaal toegankelijk moet blijven voor de roeiboten.

Ruim 2.500 roeiers van Triton, Orca en Viking maken meerdere keren per week gebruik van het kanaal dat door Utrecht stroomt. In het verleden hebben deze verenigingen meermaals hun zorgen geuit over de toegenomen drukte op het water. Zo wordt er niet alleen geroeid, er varen ook bootjes en in de zomer wordt er volop gezwommen. Ook de komst van extra bruggen over het water, onder meer door de bouw van de nieuwe stadswijk Merwede, kunnen voor hinder zorgen voor de roeiers.

In het convenant staan afspraken en wensen over nieuwe bruggen, doorvaarthoogtes en -breedtes en de inrichting van de oevers. Ook wordt er gekeken naar toekomstige ontwikkelingen in het gebied die kansen of problemen kunnen opleveren.

“We vinden het als gemeente belangrijk dat we ruimte blijven bieden aan sport en bewegen”, zegt wethouder Rachel Streefland. “Roeien en Utrecht horen bij elkaar: jong en oud, jeugd, studenten en werkenden zijn al tientallen jaren samen op en aan het Merwedekanaal te vinden.”

Toproeiers

De gemeente en de verenigingen zouden het er echter wel over eens zijn dat toproeiers, die een hoge snelheid bereiken, mogelijk moeten uitwijken naar een ander trainingswater. Eerder betaalde de gemeente ook al ruim tienduizenden euro’s zodat deze roeiers konden trainen in Vianen.

Esther van Bostelen, woordvoerder namens de roeiverenigingen, zegt blij te zijn dat de partijen de afgelopen maanden op zo’n ‘constructieve manier’ met de gemeente in gesprek zijn geweest. “Het behoud van de roeisport in Utrecht voelt nu als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Het volledige convenant is hier te bekijken. (PDF)

