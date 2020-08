Roelant Oltmans wordt coach bij Kampong

Met ingang van het seizoen 2020-2021 is Roelant Oltmans coach van Heren 1 van Kampong Hockey. Oltmans tekent een meerjarig contract en is de opvolger van Alexander Cox.

Tot augustus 2020 was Oltmans bondscoach van het Maleisisch nationale team bij de Heren. De achtergrond van Roelant behoeft weinig toelichting: al decennia eindverantwoordelijke bij de nationale teams van Nederland (zowel Dames als Heren), Pakistan, India en Maleisië. Ook was Roelant clubcoach bij de heren van Laren, HCKZ en Bloemendaal en algemeen directeur van NAC.

Paul van den Putten, bestuurslid tophockey van Kampong: “Met Roelant hebben we de juiste man op de juiste plaats. We zochten een ervaren trainer/coach als opvolger van Alexander, iemand die gewend is met internationals te werken en om de jeugd een kans te geven. Zeker in deze moeilijke periode met het coronavirus is Roelants jarenlange internationale ervaring een pre. We zijn dus zeer tevreden en we wensen Roelant en het team alle succes!”

Roelant Oltmans: “Ik ben blij dat ik deze onzekere tijd de mogelijkheid heb gekregen om te werken bij de grootste vereniging van Nederland met een enorme traditie, die veel topspelers heeft voortgebracht en ook nu weer over een enorm sterke selectie beschikt. Wij delen de ambitie om niet alleen op korte termijn resultaten te behalen maar ook om verder te kijken hoe Kampong ook op langere termijn succesvol kan blijven. Ik kijk uit naar de samenwerking met Alex Verga en Pieter Bos en alle anderen die betrokken zijn bij het tophockey op Kampong.”