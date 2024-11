Ron Jans ook volgend seizoen hoofdtrainer FC Utrecht

Ron Jans blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer van FC Utrecht. Dat maakte hij dinsdag tijdens de supportersavond bekend. Hij tekent bij tot de zomer van 2026.

“Ik ben nog niet klaar”, zei Jans. Eerder wilde hij de beslissing in januari nemen, maar: “Twee weken terug zat ik daar toch nog eens over na te denken. Als ik een goede beslissing over de toekomst wil nemen, moet ik wel weten hoe de club in het verhaal staat. Wat zijn de kansen? Uitdagingen?”

“De beste beslissingen in mijn leven heb ik op deze manier genomen. Impulsief en op gevoel.”

De trainer belde met Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Ik zei dat ik eens van gedachten wilde wisselen. Diezelfde dag. Uiteindelijk hebben we ruim drie uur met elkaar gesproken. Het gevoel was goed. Zoals altijd eigenlijk.”

Volgens Jans smaakte het gesprek naar meer en werd een tweede afspraak ingepland. “Dat was afgelopen weekend”, vertelt hij. “Met de familie Zuidam, familie Van Seumeren en familie Jans. Dat zegt misschien ook wel iets over het familiaire van deze club: we doen het samen.”

Beslissing snel genomen

“Iedereen was zo ongelofelijk positief dat we elkaar de hand hebben geschud”, zegt de trainer. “Ja, die beslissing heb ik eigenlijk heel snel genomen. Veel sneller dan gedacht. Dat past ook wel een beetje bij mij als mens. De beste beslissingen in mijn leven heb ik op deze manier genomen. Impulsief en op gevoel.”

Het nieuwe contract is nog niet getekend, maar dat is volgens Jans een formaliteit. Hij kijkt er naar uit om ook in het seizoen 2025/2026 door te bouwen in Utrecht. “Ik krijg zo ontzettend veel energie van deze mensen hier.”

Jans: “Ik heb het al zo vaak gezegd, maar de band met de staf, de spelers en iedereen rondom de club is gewoon heel erg goed. Deze club is aan het bouwen en daar wil ik graag onderdeel van zijn.”