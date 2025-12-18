Rondje Kerst keert terug in Vleuten: samen rennen in de vorm van een kerstboom

Voor de negende keer wordt Rondje Kerst georganiseerd in Vleuten. Op 19 december wordt door de organisatie samen met de buurt een feestelijke looptocht door Leidsche Rijn gehouden. De route wordt gelopen in de vorm van een kerstboom, met als doel iedereen in de wijk fijne kerstdagen te wensen.

Rondje Kerst is inmiddels uitgegroeid tot een traditie en een begrip in de buurt. Het evenement nodigt iedereen uit, van jong tot oud en met of zonder renervaring, om mee te doen. Deelnemers worden aangemoedigd zich te versieren met lichtjes of kerstaccessoires, zoals een kerstmuts. De organisatie benadrukt dat het geen wedstrijd is, maar draait om gezelligheid en het samen creëren van de mooiste kerstboom.

De run start om 19.00 uur bij de rotonde De Tol in Vleuten en eindigt in winkelcentrum Vleuterweide. De afstand bedraagt ongeveer 4 kilometer en deelname is gratis. Na afloop kunnen deelnemers samen proosten op de feestdagen met een warme chocolademelk of een glaasje glühwein.