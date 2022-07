Rood en wit keert terug op thuisshirt van FC Utrecht; ‘Kleuren die het hart sneller doen kloppen’

FC Utrecht heeft dinsdag het ontwerp van het nieuwe thuistenue gepresenteerd. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de kleuren op dit shirt weer rood en wit, met een diagonale streep door het midden.

FC Utrecht noemt deze twee kleuren ‘herkenbaar en onmisbaar’. “Kleuren die het hart sneller doen kloppen.” Het tenue wordt afgemaakt met een rode broek en rode kousen. In de met zwart bedrukte rugnummers is – net als op het uitshirt – de Domtoren verwerkt.

Naast het rood en wit zijn er dit seizoen op de shirt volgens FC Utrecht weer ‘unieke details’ te vinden. “De logo’s van de drie clubs DOS, Elinkwijk en Velox, waaruit FC Utrecht in 1970 is ontstaan, zijn dit seizoen bovenaan op de achterkant van het shirt in de eigen traditionele clubkleuren verwerkt.”

Het nieuwe thuistenue is vanaf dinsdag te koop in de webshop en bij de Fanshop in Stadion Galgenwaard. In de video hieronder wordt het nieuwe tenue onthuld.