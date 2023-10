Ruim 13.000 deelnemers aan Singelloop Utrecht

De Singelloop in Utrecht trok zondag 13.000 deelnemers. Het was de 71e editie van de oudste stratenloop van Nederland. De snelste tijd op de 10 kilometer werd gerend door Edwin Sjerps, bij de vrouwen was Femke Rosbergen de snelste over de finish.

Het koningsnummer van de Singelloop is de 10 kilometer, maar er werden ook andere afstanden gelopen. De dag begon met de Kids Runs van 1 en 2,5 kilometer. De kinderen liepen een ronde met start en finish op de Catharijnesingel.

De winnaars bij de 1 kilometer zijn Damiaan Rozema (jongens, 03.36) en Nick Huismans (meisjes, 03.33). De snelste kinderen bij de 2,5 kilometer zijn Tobian Merkus (jongens, 07.49) en Hanna Berlijn (meisjes, 08.39).

Om 11 uur klonk vervolgens op de Jan van Foreeststraat het startschot van de 5 kilometer Singelloop. Na een route langs de Utrechtse singel was het Arnar Petursson die als snelste over de finish kwam bij de mannen. Petursson finishte met een tijd van 15.09. De snelste vrouw op de 5 kilometer was Maxime Kromwijk. Zij finishte met een tijd van 18.46.

10 kilometer

Klokslag 12 uur ging de 10 kilometer Singelloop van start. De langste afstand van de dag is ook de populairste onder zowel deelnemers als toeschouwers. Dit jaar keerde het Wilhelminapark terug op het parcours. Net als vorig jaar was het Edwin Sjerps die onder luid gejuich als eerste finishte op de Catharijnesingel. Sjerps finishte met een tijd van 30.24. De snelste vrouw was Femke Rosbergen. Zij finishte in een tijd van 36.22.

Net als vorig jaar is KWF Kankerbestrijding het goede doel van de Lindahl’s Singelloop Utrecht. De cheque voor het goede doel bedraagt dit jaar 199.182 euro.