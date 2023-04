Ruim 700 worstelaars gaan in Utrecht met elkaar de strijd aan tijdens het ‘toernooi der kampioenen’

In een afgeladen Sportcentrum Galgenwaard strijden dit weekend ruim 700 jongeren tegen elkaar tijdens het jeugd Olympisch Worsteltoernooi. Dit ‘toernooi der kampioenen’ is de grootste in zijn soort en wordt georganiseerd door de Utrechtse worstelvereniging De Halter.

De jongeren die meedoen zijn tussen de 6 en 21 jaar oud, en komen uit meer dan 24 landen. Er wordt in verschillende gewichtsklassen geworsteld. Het is bij het worstelen de bedoeling om de tegenstander met beide schouders op de grond te krijgen.

De jongens gaan het duel aan in de Grieks-Romeinse stijl. Hierbij is het alleen toegestaan om elkaar in het gebied tussen het hoofd en de heupen te grijpen. De meisjes worstelen in de zogenoemde vrije stijl en hierbij mag het hele lichaam gepakt worden.

Tekst loopt door onder afbeeling

Spektakel

In de zaal van Sportcentrum Galgenwaard lagen zeven matten waarop werd geworsteld. Aan de rand van iedere mat stonden de coaches die gedurende een wedstrijd allerlei aanwijzingen naar hun pupillen riepen. Rond de matten en op de verschillende podia waren veel toeschouwers die naar het spektakel kwamen kijken.

Volgens De Halter hebben vrijwel alle Europese, mondiale en olympische worstelkampioenen in het verleden meegedaan aan dit Utrechtse toernooi. “Het mag daarom met recht het ‘toernooi der kampioenen’ worden genoemd”, aldus de organisatie.