Sandra van Loon eerste vrouwelijke voorzitter van Kampong Hockey

Sandra van Loon (48) is woensdagavond benoemd tot de nieuwe voorzitter van Kampong Hockey. Zij volgt Dennis de Breij op en is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Utrechtse hockeyvereniging.

“Ik ben vooral trots op Kampong en wat we hier al jaren met elkaar tot stand brengen.Op onze eigen manier en vernieuwend”, aldus Sandra van Loon. “Met de nieuwe en bestaande bestuursleden gaan we ervoor zorgen dat de lijn wordt doorgetrokken en ik voel me vereerd dat ik daarvan de voorzitter mag zijn.”

De nieuwe voorzitter zat sinds vorig jaar in het bestuur als secretaris (nu Jasper Baks) en heeft daarvoor actief gewerkt binnen de jeugd. In het dagelijks leven is zij notaris bij advocatenkantoor HVG Law LLP.

Dennis de Breij, vertrekkend voorzitter van Kampong Hockey, stopt na ruim 5 jaar. “We hebben de afgelopen periode bij Kampong fantastische dingen gerealiseerd: een compleet nieuw clubhuis naar de normen van deze tijd, een prachtig hoofdveld, structureel een plek in de top van het Nederlandse hockey en een sfeervolle en sterke vereniging. Het was geweldig om daaraan mee te mogen werken. Dit is het juiste moment om het stokje over te dragen en ik ben erg blij dat Sandra het overneemt. Zij is een echte verbinder en Kampong zal daar veel plezier van hebben.”

Alexander Cox stopt als trainer

18 januari werd bekend dat Alexander Cox, trainer van het herenhockeyteam van Kampong, na dit seizoen stopt. Cox is ooit begonnen als speler en is direct daarna gaan coachen. Ruim dertig jaar is hij bezig met de sport.

Het besluit om te stoppen is niet makkelijk voor hem geweest, maar hij zegt zijn pijlen te willen richten op een maatschappelijke carrière. “Ik zie ernaar uit om de geweldige periode bij Kampong met mijn spelers, de staf en de vereniging succesvol af te ronden”, zei Cox destijds. Wie het team overneemt is vooralsnog niet bekend.